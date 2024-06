Masz stary piec? Od 1 lipca we Wrocławiu możesz dostać za to nawet 5 tys. złotych kary! Michał Perzanowski

Od 1 lipca wchodzi w życie zakaz użytkowania pieców pozaklasowych i tych najniższych klas. Przepisy dotyczą użytkowników mieszkań i domów, a nie ich właścicieli. Oznacza to, że mieszkańcy lokali komunalnych mogą zostać ukarani mandatem, choć to obowiązkiem miasta była wymiana pieca. Pierwsza grzywna wynosi do 500 złotych. W przypadku recydywy to już dziesięciokrotność tej kwoty. A strażnicy miejscy wiedzą już, kto ma "kopciucha".