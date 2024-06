Tak zmienił się Wrocław przez ostatnie 60 lat. Nie poznasz miejsc, które dziś mijasz!

Lata sześćdziesiąte XX wieku to czas, gdy Wrocław intensywnie odbudowywał się po zniszczeniach wojennych i równocześnie rozwijał się w różnych sferach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, co przyczyniło się do jego transformacji w istotny ośrodek PRL-u.

W tym okresie Wrocław był miejscem, gdzie rozwijało się wiele dziedzin życia społecznego. Wzrastała liczba studentów na uniwersytetach, zwłaszcza na Uniwersytecie Wrocławskim, co wpłynęło na rozwój życia intelektualnego i naukowego miasta.

Gospodarczo, lata 60. to okres dynamicznego rozwoju przemysłu. Wrocław był jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych w Polsce, skupiającym się na produkcji maszynowej, chemicznej i elektronicznej. Wtedy powstały zakłady PaFaWag produkujące wagony kolejowe, a także ZNTK naprawiające te tabory. Maszyny elektryczne produkowano w Dolmelu, a części do telewizorów - w Elwro.

Jednym z symboli lat 60. był rozwój infrastruktury, budowa nowych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, szpitale czy place zabaw. To był okres znaczącego rozwoju urbanistycznego, który kształtował oblicze miasta na kolejne lata. W latach 60. i 70. skupiono się na przebudowie zniszczonych obszarów na Krzykach o powierzchni ponad 100 hektarów. Wybudowano tam cztery osiedla mieszkaniowe: Annę, Barbarę, Celinę i Dorotę.