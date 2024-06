Gwiazdy na scenie i tłum fanów na Festiwalu Pasibrzucha we Wrocławiu. Zabawa na Partynicach trwała do nocy - zobaczcie! Jarosław Jakubczak

(28.06.2024) Czwarta edycja Festiwalu Pasibrzucha na wrocławskich Partynicach. Jarosław Jakubczak / Polska Prerss Zobacz galerię (125 zdjęć)

Przez cały weekend - od piątku do niedzieli, na torze wyścigów konnych na wrocławskich Partynicach trwa czwarta edycja Festiwalu Pasibrzucha. Wstęp na imprezę jest bezpłatny a organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Festiwal to nie tylko food trucki i kraftowe piwa, ale również koncerty gwiazd. Podczas pierwszego dnia, kilkutysięczny tłum fanów rozgrzał do czerwoności Tede. Ależ to było szaleństwo! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć – zobaczcie.