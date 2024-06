Muzeum Wena w Oławie już otwarte! Pierwsi goście są pod wrażeniem kolekcji 300 zabytkowych samochodów

- Jako uczestnicy Rajdu Koguta czuliśmy się w obowiązku, żeby tu być. Cieszy nas izba pamięci o tym rajdzie. Samochody robią wrażenie, ale mamy też kolekcję PRL-u. I to nie jest tak, że za komuną tęsknimy, bo to był fatalny czas. Jednak to była nasza młodość i dzieciństwo. I to przywołuję wspomnienia - mówią pani Jagoda i pan Andrzej.