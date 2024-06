Ogromna burza zbliża się do Wrocławia. Koszmarne warunki pogodowe na autostradzie A4. Gdzie jest burza?

AKTUALIZACJA

Godz. 16.30

IMGW wydało kolejne ostrzeżenie dla Wrocławia. Tym razem 3. stopnia, jest to najwyższy stopień alertu.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 130 km/h. Lokalnie grad. Możliwe trąby powietrzne" - czytamy w ostrzeżeniu IMGW dla Wrocławia.

Sprawdzalność tej prognozy IMGW ocenia na 90 proc. Ostrzeżenie obowiązuje do 1 lipca (poniedziałek), do godz. 3 w nocy.

Godz. 16

Po potężnych upałach na Dolnym Śląsku, przyszedł czas na obfity deszcz. W niedzielę (30 czerwca) w trakcie dnia temperatura dobijała nawet do 37 st. C. Tak było przynajmniej do godzin popołudniowych. Potem przyszło załamanie pogody.