Euro 2024: Oceny piłkarzy reprezentacji Polski za występ na mistrzostwach Europy w Niemczech

Łącznie na boisku zobaczyliśmy 22 reprezentantów Polski, w tym dwóch bramkarzy. Czwórka pechowców, która nie zagrała na Euro 2024, to trzeci bramkarz Marcin Bułka, obrońcy Sebastian Walukiewicz i Tymoteusz Puchacz oraz pomocnik Damian Szymański.

W drugim meczu fazy grupowej podopieczni Michała Probierza mierzyli się z Austrią w Berlinie. To był najsłabszy mecz Polaków w Niemczech, zakończony porażką 1:3. Autorem trafienia honorowego był Krzysztof Piątek.

Ważne! Oceniliśmy tylko tych zawodników, którzy rozegrali co najmniej 45 min, dlatego w naszym zestawieniu nie ma Michała Skórasia (23 min w meczu z Francją), Kamila Grosickiego (15 min w meczu z Austrią) i Bartosza Bereszyńskiego (4 min w meczu z Holandią).

Oceny w skali 1-10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki. Do ocen poszczególnych zawodników przejdziesz klikając w poniższy przycisk lub zdjęcie.