Otwarcie dolnośląskiego odcinka drogi S3 już wkrótce. Czesi przygotowują się na najazd aut z Polski. Kierowcy dostaną wysokie mandaty?

Budowa drogi ekspresowa S3, okrzykniętej najpiękniejszą "eską" w Polsce, dobiega końca na Dolnym Śląsku. Jej przedłużeniem w Czechach ma być trasa z Lubawki, od granicy z Polską do Trutnova. I choć czeski odcinek na razie nie powstał, to nasi południowi sąsiedzi już przygotowują się na najazd kierowców z Polski.

Droga S3 na Dolnym Śląsku na ukończeniu

Do całości dolnośląskiej drogi S3 brakuje tylko odcinka z Bolkowa do Kamiennej Góry. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje, że ta inwestycja zakończy się 12 lipca. Właśnie dobiegają końca prace przy najważniejszym fragmencie tej trasy: tunelu TS-26. Wykonawca obecnie zajmuje się pracami wykończeniowymi, ustawianiem ekranów i barier. Ogólny postęp robót budowlanych wynosi 95 procent. Drugi dolnośląski odcinek S3 z Kamiennej Góry do Lubawki i do granicy z Czechami jest już gotowy. Przedłużeniem polskiej ekspresówki u naszych południowych sąsiadów ma być autostrada D11. Czeska droga D11 ma się połączyć z polską S3 na granicy w Lubawce i poprowadzić dalej z Trutnova w kierunku Hradca Kralove i do Pragi (te kolejne odcinki już istnieją). To właśnie dzięki połączeniu tych dróg Wrocław i Dolny Śląsk zyskałby szybkie połączenie ze stolicą Czech – przez A4 i S3. Natomiast Czesi, dzięki swojej autostradzie i naszej ekspresówce, mieliby połączenie z portami bałtyckimi, co jest dla nich szczególnie ważne handlowo, turystycznie i surowcowo.

Zamiast autostrady... radary

Choć budowa czeskiego odcinka do tej pory się nie rozpoczęła, to Czesi przygotowują się na najazd polskich kierowców. Przewidują, że po otwarciu S3, ruch aut w Trutnovie zwiększy się dwukrotnie. A to miasto nie jest przystosowane do tak dużego ruchu. Kierowców mają zdyscyplinować radary.

Portal Zdopravy.cz podał właśnie, że wkrótce w Trutnovie i okolicach zostanie zainstalowanych siedem radarów pomiaru prędkości. Będą w miejscowościach: Libča (droga I16, prowadząca do granicy państwa)

Voletína (droga I16)

Zlatá Olešnica (droga I16)

Bernartice (droga I16)

Mlade Buki (2)

Stary Rokitnik (droga III/3012)

Miasto (Trutnov) wraz z Dyrekcją Dróg i Autostrad (ŘSD) chcą zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu, zwłaszcza w związku z oczekiwanym otwarciem polskiej drogi ekspresowej S3 na granicy państwa. To niemal autostrada pod względem parametrów i znacznie skróci podróż nad Bałtyk - wyjaśniają Czesi

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości w Czechach?

Radarów lepiej nie lekceważyć. Pokuta (mandat) może uderzyć mocno po kieszeni. W Czechach od stycznia tego roku przekroczenia prędkości karane są wyjątkowo surowo. W taryfikatorze pojawiły się mandaty nawet w wysokości 25 tys. koron czeskich – to równowartość ok. 4400 zł. Przykłady: przekroczenie o 20 km/h na obszarze zabudowanym – do 10 tys. koron (ok. 1760 zł

przekroczenie o 40 km/h na obszarze zabudowanym – do 25 tys. koron (ok. 4400 zł)

przekroczenie o 30 km/h poza obszarem zabudowanym – do 10 tys. koron (ok. 1760 zł )

przekroczenie o 50 km/h poza obszarem zabudowanym – do 25 tys. koron (ok. 4400 zł)

wjazd za sygnalizator wyświetlający czerwone światło – do 25 tys. koron (ok. 4400 zł)

odmowa poddania się badaniu alkotesterem – do 75 tys. koron (ok. 13 tys. 200 zł)

jazda po alkoholu – do 25 tys. koron (ok. 4400 zł)

W każdym wypadku wysokość grzywny może zostać podwojona, jeśli "bazowemu" wykroczeniu towarzyszy spowodowanie kolizji.

Kiedy będzie gotowa trasa od granicy z Polską do Trutnova ?

Po otwarciu w Polsce drogi S3 tranzyt samochodów ciężarowych będzie objęty zakazem. Jednak w Trutnovie i sąsiednich miastach znacznego wzrostu ruchu samochodów osobowych.

Jednym z przygotowań do większego obciążenia ruchem będzie także budowa tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Polskiej, Nachodskiej i U Stadionu w Trutniovie. Rondo powinno ułatwić kierowcom wyjazd z hotelu Patria i osiedla U Stadion.

Kiedy ruszy budowa w Czechach?

Budowa odcinka D11 od Trutnova do granicy państwa nie została jeszcze rozpoczęta ze względu na batalię prawną o uzyskanie kontraktu. Odcinek z Jaromerza jest w dalszym ciągu przygotowywany pod względem projektowym i administracyjnym. Koszt budowy 21 - kilometrowego odcinka od granicy z Polską do Trutnova - szacowany jest 13 miliardów koron, co czyni go największym kontraktem drogowym w Czechach. Na trasie powstaną dwa tunele – w Porzici za Trutnovem tunel fortyfikacyjny. Każdy z nich będzie miał około pół kilometra długości. Dyrekcja Dróg i Autostrad (ŘSD) zapowiada, że budowa rozpocznie się w przyszłym roku. Droga ma być gotowa w 2028 roku.

Tutaj znajduje się Trutnov: