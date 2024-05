Tak budowano Manhattan we Wrocławiu. Sedesowce to dziś jeden z symboli miasta. Zobaczcie film i zdjęcia

Skąd wzięły się nazwy: Manhattan i Sedesowce?

Jak budowano wrocławski Manhattan?

Budowa Sky Tower, pierwszego we Wrocławiu drapacza chmur, rozpoczęła się 16 lat temu, w kwietniu 2008 roku. Budynek powstawał przez 5 lat i kosztował ponad 1 mld złotych. Pamiętacie, jak go budowano?…

Manhattan we Wrocławiu - archiwalne zdjęcia i filmy

"Manhattan as we call it" to film prezentujący najważniejsze dzieło w dorobku Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, pierwszej kobiety z dyplomem architekta we Wrocławiu. Obejrzyjcie: