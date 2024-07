Wrocław na archiwalnych zdjęciach. Tak stolica Dolnego Śląska wyglądała w 2000 roku. Zaszły obłędne zmiany! Mateusz Różański

Rok 2000 we Wrocławiu nie wydaje się być aż tak odległy. Przynajmniej do czasu jak nie zaczniecie oglądać tej galerii. To właśnie 24 lata temu z krajobrazu stolicy Dolnego Śląska zniknął hotel Panorama, a sedesowce aż wołały o remont. Inna była moda, inaczej wyglądały też poszczególne dzielnice Wrocławia - zresztą zobaczcie sami!