Hassani Gravett opuszcza Śląsk Wrocław. Podpisał kontrakt z klubem z Dominikany

ŻUŻEL. Tai Woffinden w wyniku upadku w Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim złamał łokieć. Czeka go około sześć tygodni pauzy w startach. Najprawdopodobniej nie wspomoże Betardu Sparty do końca…

Nowy klub Gravetta został założony w 2005 roku. To dwukrotny mistrz Dominikany (2013, 2019).

Do tej pory Śląsk ogłosił pozyskanie jednego nowego zawodnika. To Adrian Bogucki – jeden z najlepszych polskich zawodników na pozycji podkoszowego. Ostatnie lata spędził w Arce Gdynia, a sezon 2023/24 był dla niego przełomowy. 24-latek zdobywał średnio 14,7 punktu i 7 zbiórek oraz był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników gdyńskiego klubu. Dobra forma Boguckiego zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski, która w dniach 2-7 lipca powalczy w Walencji o awans do turnieju głównego igrzysk olimpijskich.