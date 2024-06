Plac Nowy Targ we Wrocławiu przed "betonozą". Kto pamięta? Kiedyś kwitł tu handel, teraz jest bardzo zielono. Zobaczcie zdjęcia! Michał Perzanowski

Kiedyś targowisko, handel na ruinach miasta i parking. Nie brakowało też zielonych akcentów. Dziś? Beton, leżaki i brak obiecanej fontanny.

Plan Nowy Targ we Wrocławiu zmienił się nie do poznania. Handel na placu odbywał się jeszcze zanim to miejsce administracyjnie należało do Wrocławia, a więc w odległym średniowieczu. Przed II wojną światową stała na nim legendarna już fontanna Neptuna. W trakcie walk o Wrocław zbudowano pod placem obszerny schron, a już po włączeniu stolicy Dolnego Śląska do polskich granic można było kupić tu wszystko. Tak wyglądało to miejsce, zanim zostało zalane betonem, natomiast obecnie jest tu bardziej zielono niż kiedykolwiek!