Uniwersytecka dermatologia we Wrocławiu opuszcza stare kliniki. Pacjenci będą przyjmowani w szpitalu przy ul. Borowskiej

– W klinice brakuje windy, co utrudnia przemieszczanie się, zarówno pacjentom z ograniczoną mobilnością, jak również ekipom ratunkowym. Kolejnym mankamentem są sale chorych bez dostępu do łazienek. W XXI w. pacjenci oczekują wyższego standardu i wierzę, że już wkrótce będziemy mogli go zapewnić. Podobnie jest z warunkami pracy dla personelu medycznego, a przecież wszystkim nam zależy, by warunki były bardziej sprzyjające – mówi dr hab. Alina Jankowska-Konsur, która zorganizuje nową strukturę centrum.