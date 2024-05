Prasówka 22.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki”?

Prasówka 22.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

Prasówka 22.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Najstarsze miasto w Polsce jest... na Dolnym Śląsku! Warto je odwiedzić, bo jest przepiękne. Zobaczcie zdjęcia Jakie jest najstarsze miasto w Polsce? Gniezno, a może Kalisz? Odpowiedź brzmi: Złotoryja! Niezależnie od legend i przypowieści, tak właśnie stanowią dokumenty! Złota Góra, bo tak się wówczas nazywała, otrzymała prawa miejskie w 1211 roku i jest to najstarsza udokumentowana lokacja na ziemiach polskich na prawie magdeburskim. A to oznacza, że pod względem prawnym, obecna Złotoryja jest najstarszym polskim miastem. Szkoda, że turyści rzadko tu zaglądają, bo prezentuje się naprawdę pięknie. 📢 Ważny komunikat dla klientów Biedronki. Ci klienci dostaną voucher o wartości 150 zł - oto zasady Wziąłeś udział w promocji "Magia rabatów", żeby taniej kupić świąteczne prezenty? Prezes UOKIK uznał, że zasady tej promocji były niejasne i nakazał Jeronimo Martins przekazanie dla poszkodowanych klientów voucherów o wartości 150 zł.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Oto pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił. 📢 Paweł Gancarz nowym Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Znamy też członków zarządu II sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zaplanowana została na wtorek 21 maja. Najważniejszym punktem obrad jest wybór marszałka i zarządu województwa. I choć jeszcze do niedawana zdawało się, że będzie to jedynie formalność - dziś trwa wielkie siłowanie wewnątrz dolnośląskiej "Koalicji 15 października". Kandydatów ma marszałka jest dwóch. To Michał Jaros z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Gancarz z PSL-u. Rozpoczęcie sesji opóźniło się aż o 3 godziny!

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Brudne szmaty ze Szwajcarii trafiły na Dolny Śląsk. Ciężarówka była wypełniona po brzegi! Biznes z nielegalnym sprowadzaniem śmieci do Polski kwitnie! Tym razem, funkcjonariusze z Dolnego Śląska zatrzymali ciężarówkę w której znajdowało się aż 18 ton starej, brudnej odzieży oraz zanieczyszczonych tekstyliów. Śmieci było tak dużo, że wystawały z zakrytych plandeką zabezpieczeń. Kara za nielegalny transport to nawet pół miliona złotych!

📢 Wyrwał kobiecie torebkę i zaczął uciekać. W samochodzie miał narkotyki. Mamy nagranie z zatrzymania! To była akcja jak z filmu! Roztrzęsiona kobieta podbiegła do radiowozu z prośbą o pomoc. Opowiedziała, że pewien mężczyzna wyrwał z jej ręki torebkę i uciekł samochodem. Policjanci ruszyli pościg. Zobaczcie, jak wyglądała interwencja - mamy nagranie! 📢 Policjanci z Majami i rodzynki jalapeño. Zobaczcie najlepsze MEMY o pszczołach! Pszczoły w Polsce obchodzą swoje święto dwa razy w roku: 20 maja - Światowy Dzień Pszczoły oraz 8 sierpnia - Wielki Dzień Pszczół. W obu przypadkach w całej Polsce organizowane są wydarzenia poświęcone pszczołom. Każda forma edukacji i przypominania, jak ważne są pszczoły w życiu człowieka, jest dobra. Mogą być to również tworzone przez internautów memy. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze MEMY z pszczołami w roli głównej.

📢 Kłęby dymu na 51. piętrze Sky Tower. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy straży. Trwa ewakuacja Mnóstwo wozów straży pożarnej pod wrocławskim Sky Tower. Na 51. piętrze, wewnątrz budynku, pojawił się dym. Trwa ewakuacja kilkuset osób, które przebywały w wieżowcu. To już druga dziś interwencja strażaków w najwyższym budynku Wrocławia. Zdjęcia z akcji znajdziecie w galerii. 📢 Jakie imiona noszą największe kłamczuchy? Lepiej uważać na to, co mówią 21.05.2024 Każdemu zdarzyło się kiedyś skłamać, i to nie raz. Jednak niektórzy kłamią dużo częściej od innych. Są tacy, co wierzą, że jest to kwestia osoby, a inni uważają, że występują pewne zależności pomiędzy kłamstwem, a imieniem kłamcy. Osoby o jakich imionach kłamią najwięcej? Zobacz!

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Mnóstwo karetek na Borowskiej. 31-latek wtargnął na jezdnię, prosto pod jadący autobus. To cud, że nikomu nic się nie stało! Chwile grozy przeżyli pasażerowie autobusu linii 112, który w poniedziałek (20 maja) przed godziną 20 przejeżdżał ulicą Borowską we Wrocławiu. Na wysokości skrzyżowania z ul. Petrusewicza na jezdnię wtargnął 31-letni mężczyzna. Na miejsce zostały zadysponowane karetki.

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 21.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Jan A.P. Kaczmarek nie żyje. Kompozytor, który otrzymał Oscara, zmarł po długiej chorobie. Miał 71 lat Nie żyje Jan Andrzej Paweł Kaczmarek. Polski kompozytor zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 71 lat.

📢 Piękne żony i partnerki – największe wsparcie piłkarzy Śląska Wrocław (ZDJĘCIA) Mówi się, że kobieta stoi za każdym sukcesem mężczyzny. Piłkarze Śląska, którzy w sobotę staną przed szansą wywalczenia trzeciego w historii klubu mistrzostwa Polski, mogą liczyć na mocne wsparcie swoich żon i partnerek. Zawodnicy WKS-u chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami ze swoimi życia prywatnego. Zobaczcie ich ładniejsze połówki! Kliknij „zobacz galerię”. 📢 Pociąg z Dolnego Śląska nad morze. Koleje Dolnośląskie uruchamiają połączenie nad Bałtyk Dolnośląski przewoźnik wznawia połączenie, które w ubiegłym roku cieszyło się dużą popularnością. Na kiedy planowany jest pierwszy kurs pociągu z Wrocławia nad morze? Gdzie będzie zatrzymywać się skład i ile kosztują bilety? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące bezpośredniego pociągu z Dolnego Śląska nad Bałtyk.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach! 📢 Te znane osoby tak wyglądały gdy były młode! Polskie gwiazdy wiele lat temu. Tak kiedyś wyglądali 21.05.2024 Zobaczcie jak kiedyś wyglądali polscy celebryci, wśród nich aktorzy, prezenterzy, piosenkarki, sportowcy. Kuba Wojewódzki gdy był zaledwie młody chłopakiem. Tak wyglądała Anna Mucha w początkach swojej kariery. A jak wyglądał kiedyś Artur Szpilka lub Mariusz Pudzianowski? Sprawdzamy jak kiedyś wyglądali polscy celebryci.

📢 Śmiertelny wypadek na A4 na Dolnym Śląsku. Tworzą się potężne korki na granicy z Niemcami Kierowcy planujący przekroczyć dziś granicę z Niemcami w Jędrzychowicach muszą uzbroić się w cierpliwość. W nocy z poniedziałku na wtorek zaczął się tam tworzyć potężny korek, który ma już ponad 20 kilometrów długości. Do tego na wysokości miejscowości Godzieszów doszło do śmiertelnego wypadku. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 21.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 21.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 21.05.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 21.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 21.05 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Tunele na S3 - gigantyczne konstrukcje na Dolnym Śląsku, które zapierają dech u kierowców |ZDJĘCIA I FILM Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S3 już teraz robi piorunujące wrażenie, choć do jego oddania pozostało jeszcze kilka tygodni. Zdecydowanie najbardziej spektakularnym elementem nowej ekspresówki są tunele - TS-26 o długości około 2300 metrów i TS-32 o długości około 320 metrów.

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 21.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 21.05.2024 .2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Te cyfry w dacie urodzenia zwiastują sukces, zarówno finansowy jak i miłosny. Zobacz Numerologia choć nie jest uznawana za naukę ma sporą grupę zwolenników, którzy dopatrują się magicznych mocy przypisanych cyfrom. Rok 2024 to numerologiczna 8. Zobaczcie, kto w nowym roku ma zapisany sukces finansowy i miłosny. Sprawdźcie czy macie tę cyfrę w dacie urodzenia.

📢 Piękne fanki na meczu Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź. Zobacz zdjęcia! Zagłębie Lubin wygrało z ŁKS-em 2:1. Na trybunach KGHM Zagłębie Areny zasiadło prawie 5 tys. widzów, w tym wiele pięknych kibicek! Zobacz ich zdjęcia w obiektywie naszego fotoreportera.

📢 Tak nie mówią rodowici wrocławianie. Te zdania nie przejdą im przez gardło Przywary, bolączki, zwyczaje. Pewnie już domyślacie się, że chodzi m.in. o korki, smog czy ścisk w komunikacji miejskiej. Takich zdań nie usłyszymy od rodowitego wrocławianina. Jakie to stwierdzenia? Sprawdźcie. 📢 Zwiedzaj Wrocław za darmo! Te miejsca możesz odwiedzić bez kupowania biletu. To prawdziwe perełki Wrocławskie instytucje kulturalne przeżyły prawdziwe oblężenie podczas Nocy Muzeów. Jeśli nie udało wam się odwiedzić wszystkich miejsc, które chcieliście zobaczyć, to nic nie szkodzi. Przygotowaliśmy zestawienie atrakcji, które można zwiedzać przez cały rok i to całkowicie za darmo! Szczegóły znajdziecie w galerii.

📢 Kiedy skończy się remont esplanady na wrocławskim Manhattanie? Inwestor zapewnia, że jeszcze w tym roku Trwający remont esplanady na wrocławskim Manhattanie wciąż się przedłuża, nowe schody od strony ronda są już gotowe, jakie będą następne elementy i kiedy zakończą się pozostałe prace? Przeczytajcie. 📢 Ślimaki atakują! Przed niebezpieczeństwem ostrzega Karkonoski Park Narodowy. Ślinik luzytański zagraża nawet watasze wilków! Te żarłoczne ślimaki atakują psy, koty, lisy, a nawet wilki. Potrafią tez zjeść pisklę. Ślinik luzytański (Arion lusitanicus), który w Polsce pojawił się w 1987 roku, jako gatunek inwazyjny, zdołał już skolonizować cały kraj. Uważajcie na czworonogi, bo ten ślimak to dla nich śmiertelne zagrożenie. 📢 Hel na archiwalnych zdjęciach. Widoki, dzięki którym ożyją wspomnienia o dawnych wakacjach Półwysep Helski i zlokalizowane na nim miasto Hel to od lat letnia ostoja miłośników wakacji nad morzem. Dziś podróżują tam szczególnie chętnie amatorzy sportów wodnych, ale... jak było kiedyś? Archiwalne zdjęcia obudzą w tobie poczucie nostalgii i sprawią, że zaplanujesz tegoroczny wypoczynek nad Bałtykiem.

📢 Brak prądu i bieżącej wody we Wody we Wrocławiu. Wyłączenia na kilkudziesięciu ulicach! Znamy adresy W najbliższych dniach wrocławianie mogą spodziewać się licznych przerw dystrybucji energii elektrycznej oraz bieżącej wody. Dostawcy zapowiadają prace na sieciach, a to oznacza, że mieszkańcy kilkudziesięciu ulic pozostaną od nich odcięci na kilka godzin. Adresy, gdzie zaplanowano wyłączenia, znajdziecie w galerii. 📢 Współczesne 40-latki miały plakaty z ich wizerunkiem nad łóżkiem. Kultowy zespół z lat 90. wraca na scenę muzyczną „Kolorowe sny”, „Gdzie nie ma róż”, „Zaczarowane sny” – pamiętasz te utwory? To kultowe piosenki jednego z pierwszych polskich boysbandów. Pod koniec lat 90. wiele nastolatek wzdychało do Bartka Wrony, czy Daniela Moszczyńskiego. Po ponad 20 latach ten zespół postanowił reaktywować swoją muzyczną przygodę. 📢 Na zaniedbanej działce w centrum Wrocławia powstanie hotel? W kilka minut spacerkiem do Rynku! Inwestor Genfer Hotel Inwest chce zbudować na działce przy pl. Orląt Lwowskich i ul. Nabycińskiej we Wrocławiu czterogwiazdkowy hotel. Jeden z budynków sieci "Puro" funkcjonuje już przy ul. Włodkowica w naszym mieście. Czy zarośnięta działka przy dworcu Świebodzkim i pozostałościach po dworcu Marchijskim zamieni się w nowoczesny obiekt?

📢 PSL i Bezpartyjni Samorządowcy utworzyli wspólny klub w sejmiku. Paweł Gancarz kandydatem na marszałka województwa dolnośląskiego Radni z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego i Bezpartyjnych Samorządowców postanowili utworzyć wspólny klub w dolnośląskim sejmiku. Liczy on pięciu członków i jest niezbędny do utworzenia większościowej koalicji. Kto będzie kandydatem PSL i Bezpartyjnych na marszałka województwa? 📢 Jacek Magiera: Dzwonię do prezesa muzeum Śląska Wrocław. Gol Nahuela musi tam być! Cały Wrocław żyje dziś piłkarskim Śląskiem. Po ostatniej kolejce tytuł jest tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Czy w najbliższy weekend będziemy mieć kibicowską fetę w Rynku?

📢 Makabryczne odkrycie na terenie wrocławskiej stoczni. W Odrze pływały ludzkie zwłoki. Na miejscu pracują służby W poniedziałek (20 maja) pracownicy wrocławskiej stoczni zauważyli dryfujące w Odrze ludzkie zwłoki. Na miejsce przyjechała policja i prokurator.

📢 Najlepsze memy o polskich piłkarzach i trenerach. „Pressing? Dodaję do sałatki” Piłkarze i trenerzy nie tylko przyciągają uwagę na boisku, ale również podbijają internet. W mediach społecznościowych hitem są memy, które humorystycznie komentują ich występy, osobowości oraz wydarzenia związane z polską reprezentacją. Od Roberta Lewandowskiego, przez Sławomira Peszkę po Michała Probierza – ludzie polskiego futbolu stają się bohaterami licznych, często prześmiewczych, grafik i filmików, które bawią i zaskakują kibiców. 📢 Ile zarabia policjant? Oto najnowsze stawki z dokładnością co do złotówki! Od kursanta do komendanta Na jakie zarobki można liczyć, wstępując do policji? Prezentujemy szczegółowe zarobki funkcjonariuszy - począwszy od kursanta, aż po komendanta. Kliknij w zdjęcie i sprawdź szczegóły. 📢 Śmierć w szpitalu w Wałbrzychu. Nikt nie zauważył, że przywieziona na SOR karetką kobieta nie żyje Dramatyczne chwile rozegrały się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wałbrzychu. Przywieziono tam starszą panią, która zmarła zanim udzielono jej pomocy. Rodzina opowiada, że nikt nie zauważył, że kobieta nie żyje. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.

📢 Tłumy przed biblioteką. Za 4 złote kupicie książki, płyty CD, vinyle i czasopisma. Ruszyła Giełda Książki Bibliotecznej we Wrocławiu Około 10 tysięcy książek, czasopism, płyt CD i DVD czy vinylowych krążków - właśnie takie skarby można złowić od poniedziałku (20 maja) do piątku (24 maja) na Giełdzie Książki Bibliotecznej we wrocławskim Rynku. To już 32. edycja imprezy, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dziś trudno było wejść do Galerii pod Plafonem. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Potężne utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Wypadki, stłuczki i korki od samego rana. Musicie jechać? Wybierzcie objazdy! Czarna seria na autostradzie A4. W poniedziałek (20 maja), jeszcze przed godziną 9.30, na odcinku blisko 20 kilometrów doszło do trzech wypadków. Jeden samochód wypadł z jezdni. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Tworzą się korki.

📢 Śmiertelny wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Kierowca BMW został zatrzymany po obławie | ZDJĘCIA W niedzielę (19 maja) późnym wieczorem doszło do niezwykle groźnego wypadku na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Samochód osobowy wjechał w dwoje rowerzystów. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. 📢 17 niesamowitych atrakcji Wrocławia na pierwszą wizytę w mieście. Pomysły na weekend pełen wrażeń dla całej rodziny Wybierasz się po raz pierwszy do Wrocławia lub planujesz spędzić weekend w stolicy Dolnego Śląska, a nie znasz dobrze miasta? Wrocław ma tak wiele do zaoferowania turystom, że wybór atrakcji może być trudny. Dlatego zebrałem dla ciebie 17 najfajniejszych, najbardziej charakterystycznych i unikalnych atrakcji Wrocławia w sam raz na pierwszą w życiu wycieczkę lub city break solo albo z całą rodziną. Odwiedź te miejsca, by poczuć unikalną atmosferę Wrocławia i spędzić niezapomniany weekend.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które cię zaskoczą Szukasz inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierz się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możesz napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebrałem dla ciebie 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnisz.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 20.05.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Nowym mostem pojedziemy na kąpielisko Kopalnia. Za chwilę rusza budowa! Pozostało już tylko podpisanie umowy z wykonawcą i można budować zapowiadaną kładkę nad rzeką Widawą, niedaleko jej ujścia do Odry. Mostek, który powstanie w północnej granicy Rędzina pozwoli dojechać rowerem do popularnego kąpieliska Kopalnia, znajdującego się w Paniowicach. 📢 Sprawdź swoją datę urodzenia! Masz w niej takie cyfry? Koniecznie to przeczytaj! Uwaga! Największe znaczenie ma liczba przewodnia, która powiązana jest z datą urodzenia. To z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się szczęśliwe.

📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii.

📢 Tak dokończą wschodnią obwodnicę Wrocławia. Droga przetnie osiedle na pół, ależ tu wąsko! Budowa tej ważnej inwestycji drogowej ma wystartować w drugiej połowie tego roku i zakończyć się do przełomu 2026/2027. Tym razem ma się udać, choć podobnych terminów zakończenia było już wiele. Mowa o ostatnim, brakującym fragmencie wschodniej obwodnicy Wrocławia - nieco ponad 3,5 km drogi łączącej węzeł bielański z ul. Grota-Roweckiego. Którędy dokładnie pobiegnie ta trasa? Sprawdziliśmy to wykorzystując drona. Trzeba przyznać, że w rejonie osiedli mieszkaniowych we wsi Wysoka, tuż pod Wrocławiem, robi się naprawdę wąsko! Zobaczcie przebieg na zdjęciach.

📢 Czy Śnieżka była kiedyś wulkanem? Geologia Dolnego Śląska zachwyca. Zapraszamy do Krainy Wygasłych Wulkanów Kraina Wygasłych Wulkanów to miejsce pomiędzy Jelenią Górą, Strzegomiem a Legnicą, gdzie w przeszłości dochodziło do aktywności wulkanów, z których uformowały się skały wulkaniczne. Te miejsca są niezwykłe i wciąż mało znane. Pokażemy Wam, gdzie się znajdują, a także rozprawimy się z mitami, nt. szczytów, jakie wulkanami nie są, choć bardzo je przypominają. Zobaczcie! 📢 Zmiana w zasadach wywozu śmieci we Wrocławiu. Nowe rozwiązania będą obowiązywały do jesieni Ekosystem wprowadza nowe zasady w wywozie śmieci we Wrocławiu. Od 15 maja bioodpady są odbierane co najmniej dwa razy w tygodniu dla budynków wielomieszkaniowych. Zwiększona częstotliwość będzie obowiązywała do 15 września. Zarządcy mogą także zamawiać kontenery na odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych.

📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt korytarzy, jak z horroru! Lepiej się tu nie zgubić... Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz!

📢 Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Partnerki piłkarzy i piękne fanki na meczu Śląsk - Radomiak. Zobacz! Śląsk Wrocław na oczach ponad 37 tys. kibiców pokonał Radomiak Radom i wciąż jest w grze o mistrzostwo Polski. Na trybunach Tarczyński Areny zasiadło kilka tysięcy kobiet, w tym żony i partnerki piłkarzy WKS-u. Zobacz zdjęcia najładniejszych fanek "Wojskowych"!

📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski. 📢 Ogromna wyprzedaż wojskowego sprzętu! Do kupienia koparka, ambulans i kwaterunek. Mamy zdjęcia i ceny! Wielką wyprzedaż swojego sprzętu organizuje Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu. Po atrakcyjnych cenach do kupienia są niespotykane nigdzie indziej pojazdy, wyposażenie oraz urządzenia. To m.in. ambulans, koparka, wojskowe prycze i skrzynie na amunicję. Zobacz, co i za ile sprzedaje AMW we Wrocławiu w galerii. Wybraliśmy najciekawsze z przedmiotów.

📢 Burza, wichura, grad i deszcz we Wrocławiu. Ostrzeżenia IMGW, gwałtownie przybiorą rzeki! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed załamaniem pogody we Wrocławiu. W sobotę (18 maja) przez miasto rzeczywiście przechodziły burzowe chmury, z których miejscami mocniej popadało. Również w niedzielę przewidywany jest "burzowy scenariusz". Tego dnia wieczorem można się spodziewać nawet wyładowań atmosferycznych, a lokalnie opadów gradu na Dolnym Śląsku. 📢 Giełda Staroci pod Halą Stulecia we Wrocławiu trwa. Zobacz, jakie skarby można tam znaleźć Giełda Staroci pod Halą Stulecia we Wrocławiu przyciąga kolekcjonerów sztuki i miłośników dekoracji vintage. Można tam upolować niemal wszystko. Filiżanki, zabawki, lampy, biżuterię a nawet meble czy elektronikę. Zobacz, jakie skarby tam znajdziesz!

📢 Najpiękniejsza linia kolejowa Dolnego Śląska do odbudowy! Mroczne tunele, efektowne wiadukty, piękne widoki Ta linia kolejowa to prawdziwa perła Dolnego Śląska. Połączenie z Jeleniej Góry przez Wleń do Lwówka Śląskiego zostało poprowadzone w niesamowitej, górskiej scenerii w Dolinie Bobru. Nie brakuje tutaj tuneli czy efektownych wiaduktów, na czele z najsłynniejszym - nad Jeziorem Pilchowickim, który został uratowany przez wysadzeniem na potrzeby produkcji filmu z Tomem Cruisem. Dzięki temu oraz zaangażowaniu władz województwa, linie będzie można odbudować i przywrócić tutaj ruch pociągów. Jak teraz wygląda to połączenie? Sprawdziliśmy, zobaczcie zdjęcia.

📢 Kilkadziesiąt tysięcy fanów na meczu Śląsk - Radomiak. Druga galeria kibiców z sobotniego spotkania na Tarczyński Arena! Śląsk Wrocław wygrał z Radomiakiem Radom 2:0 na oczach blisko 37 767 widzów na Tarczyński Arena! Na widowni był nasz fotoreporter. Znajdź siebie lub znajomych na trybunach wrocławskiego stadionu! 📢 Galeria kibiców Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Znajdź siebie na trybunach! Galeria kibiców Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Blisko 40 tys. kibiców przyszło na żywo obejrzeć mecz Śląska Wrocław z Radomiakiem Radom. Zobacz zdjęcia fanów WKS-u na wypełnionej niemal po brzegi Tarczyński Arenie Wrocław! 📢 Kawałek Szwajcarii na Dolnym Śląsku. To miejsce zachwyca widokami, mało osób o nim wie! Nie chcecie przeciskać się w tłumie turystów, by zobaczyć Błędne Skały czy Szczeliniec Wielki i nie macie za wiele czasu na zwiedzanie? To miejsce będzie dla was idealne! Nieco zapomniane przez turystów, leżące z dala od popularnych szlaków, zwane Szwajcarią Lwówecką! Mowa o Lwóweckich Skałkach, czyli zbudowanych z piaskowca, efektownych basztach skalnych, które tworzą bardzo ciekawe formy, labirynty oraz przepaście.

📢 Industrialna perła urbexu pod Wrocławiem. Walący się komin i mroczne podziemia! Dawny browar w Sobótce to niemal portal do innego świata. Ruiny wyrastają na końcu wąskiej ulicy. Dziury w elewacji, walący się komin, niekończące się, mroczne piwnice i cisza, którą przerywa syrena z pobliskiego kamieniołomu - oto obraz ruin nieopodal Wrocławia. Zobaczcie jakie są niesamowite. 📢 Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać! Lata 90. w polskiej muzyce rozrywkowej to czas takich gwiazd, jak Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Agnieszka Chylińska. W tym czasie powstało także mnóstwo hitów, a single, wypuszczane na rynek były mocno inspirowane światową muzyką. Sprawdzamy, jak bardzo zmieniły się znane gwiazdy i jak wyglądały w latach 90. Zobaczcie!

📢 Zachwycające ogrody i arboreta na Dolnym Śląsku. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę. 📢 PKP wyprzedaje nieruchomości we Wrocławiu. Potężne mieszkania za 300 tysięcy! PKP S.A. wyprzedaje swoje nieruchomości. Są to lokale położone zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Spośród wszystkich ofert wybraliśmy najciekawsze oferty mieszkań na sprzedaż we Wrocławiu. Wycenione są znacznie niżej, niż lokale dostępne na rynku wtórnym przez pośredników! Zobaczcie, klikając w zdjęcie powyżej. Jak kupić takie mieszkanie, przeczytajcie w tekście poniżej.

📢 Deszcz nie wystraszył kibiców Sparty. Komplet widzów na meczu z Unią Leszno (ZDJĘCIA KIBICÓW) Jeszcze na kilkadziesiąt minut przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu Betardu Sparty Wrocław z Fogo Unią Leszno kibice mogli mieć wątpliwości, czy tego dnia zobaczą w akcji żużlowców. Ostatecznie opady nie storpedowały zawodów, a fani WTS-u zobaczyli, jak wrocławski zespół gromi swojego odwiecznego rywala z Leszna. Wspieraliście „Spartan” na trybunach Stadionu Olimpijskiego? Znajdźcie się na zdjęciach! 📢 Wrocław w 1936 roku. Właśnie o takim mieście Disney+ kręci serial. Jak żyło się w Breslau w tamtych czasach? W połowie maja Disney ogłosił pierwszą, polską produkcję dedykowaną swojemu serwisowi streamingowemu Disney+. Akcja serialu będzie miała miejsce we Wrocławiu w 1936 roku. Będziemy mogli więc zobaczyć, jak twórcy interpretują życie miasta pod nazistowskimi rządami, na kilka lat przed II wojną światową. My już teraz przenosimy Was w czasie. Zobaczcie Breslau w połowie lat 30. XX wieku.

📢 Ten wrocławski sklep z antykami jest pełen pamiątek z czasów PRL! Otwarty tylko przez kilka godzin w tygodniu. Zobaczcie, co ma w ofercie Wrocławianie uwielbiają zaglądać na wszelkie giełdy staroci. Każdy, kto jest fanem wyszukiwania perełek powinien zajrzeć do tego wyjątkowego sklepu z rzeczami używanymi. Jest otwarty tylko raz w tygodniu prze kilka godzin, a można w nim znaleźć dosłownie wszystko. 📢 Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Największe takie w Europie. Ponad 450 zabytkowych pojazdów z prywatnej kolekcji Wielkimi krokami zbliża się otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Na 7 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 450 zabytkowych samochodów i motocykli. Samych "maluchów" jest około 50 sztuk. Wszystko to z prywatnej kolekcji. Na miejscu powstała także wystawa „Życie w PRL-u”.

📢 Wrocław na lotniczych zdjęciach sprzed niemal stu lat. Zobacz jak miasto wyglądało z lotu ptaka! Bez Sky Tower i innych szklanych biurowców, za to gęstą zabudową, której trzon stanowią ceglane kamienice. To obraz Wrocławia sprzed stu lat. Miasto w takim wydaniu możemy zobaczyć nie tylko na widokówkach. W archiwach jest także szereg zdjęć lotniczych. Zobacz międzywojenny Wrocław z lotu ptaka.

📢 Nowa ekspresówka na Dolnym Śląsku, na chwilę przed otwarciem. Kiedy nią pojedziemy? Droga ekspresowa S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry jest już niemal gotowa. W połowie maja zaawansowanie wszystkich robót wynosi już 94 procent, a to oznacza, że do zakończenia prac zostały już tylko tygodnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklarowała, że droga powinna być gotowa w połowie roku. To oznacza, że na przełomie czerwca i lipca, możemy spodziewać się otwarcia tej niezwykle efektownej trasy, z jednym z najdłuższych tuneli w Polsce! 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Kąpieliska we Wrocławiu: Różanka, Glinianki, Morskie Oko. Zobaczcie, gdzie od lat pływają wrocławianie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wrocławianie znają je doskonale. Już lata temu szaleli na nowej zjeżdżalni na Kłokoczycach, skakali na bombę z wysokich skoczni na Morskim Oku, czy tłoczyli się na basenie Olimpijskim. Obejrzyjcie Wrocław na starych zdjęciach przez pryzmat kultowych kąpielisk! Wystarczy kliknąć w zdjęcie powyżej i przechodzić na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie.

📢 Bieg Firmowy we Wrocławiu 2024. Ponad 12. tysięcy zawodników pojawiło się na starcie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! Wydarzenie to na stałe wpisało się już w kalendarz biegowych imprez we Wrocławiu. 12,5. tysiąca osób reprezentujących różne firmy, po raz kolejny połączyło swoje siły w szczytnym celu i w sobotę (11.05.2024) wystartowało ze Stadionu Olimpijskiego na trasę 12. edycji Biegu Firmowego. Cel sztafety, to pomoc niepełnosprawnym dzieciom, które wymagają kosztownego leczenia.

📢 Najpiękniejsze pałace Dolnego Śląska. Do tych miejsc będziecie chcieli wracać! Pałace Dolnego Śląska stanowią o bogactwie kulturowym naszego regionu. Zachód Polski znany jest z pięknych rezydencji, zamków i pałaców, które przyciągają turystów z całego kraju, a nawet ze świata. Wiele z nich doczekało się legend, a część została odrestaurowana i wkomponowuje się w lokalny koloryt. Które z budowli naprawdę zachwycają? Przedstawiamy Wam nasz subiektywny ranking! 📢 Gdzie jest środek Dolnego Śląska i jakie atrakcje turystyczne czekają na nas w okolicy? Jeśli jeszcze nie wiecie, gdzie znajduje się środek Dolnego Śląska, to przychodzimy do Was z odpowiedzią! Poza punktem na mapie jest tu wiele atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć na własne oczy: zabytkowy kościół, zalew, wieże widokowe oraz pałace i zamki! Zapraszamy Was na wirtualną podróż po okolicy!

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, dziś mieszka tam zaledwie garstka ludzi. 10 urokliwych miejscowości Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Dolnośląski Wawel! Zachwycają XVI-wieczne freski i przypałacowe ogrody. Zabytek doczekał się remontu Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich w gminie Marciszów nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat.

📢 Tak wyglądali wrocławianie dokładnie 30 lat temu. Oj zmieniło się sporo! [ZOBACZ] Wrocław zmienia się w błyskawicznym tempie. Ale warto pamiętać, że wraz z miastem, zmieniają się jego mieszkańcy. I nie chodzi tu tylko o modę, ale także o miejsca które odwiedzaliśmy, usługi z których korzystaliśmy czy o nasze codzienne zachowania. W naszym archiwum poszukaliśmy zdjęć z 1992 roku, czyli sprzed dokładnie 30 lat. Zobaczcie, jak wówczas wyglądali wrocławianie.