Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku. Nocą wygląda obłędnie. Widać z niej panoramę miasta. Otwarcie lada dzień!

Prezydent zachęca do odwiedzenia wieży widokowej

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zachęca do spacerów po Parku Sobieskiego w Wałbrzychu i do zarezerwowania czasu na 21. czerwca . Wtedy w mieście wielkie wydarzenie - uroczyste otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu. Wydarzenie będzie bezpłatne (darmowe wejście na wieżę tylko w piątek, 21 czerwca!) i będą mu towarzyszyć liczne atrakcje.

Wałbrzyska wieża od miesięcy jest przedmiotem sporów mieszkańców i turystów

Sam prezydent Wałbrzycha krytyki się nie boi, w wywiadzie telewizyjnym zaznaczał nawet, że Wieża Eiffla, na początku, też nie wszystkim się podobała!

Wątpliwości nie powinien jednak budzić wygląd wieży po zmroku. Zdaniem naszych Czytelników podświetlona wygląda obłędnie. Na co dzień wieczorami będzie ubrana w kolory ciepłego światła i zieleni, w nawiązaniu do herbu Wałbrzycha. W zależności od okazji, kolory mają się jednak zmieniać, np. na biało-niebieskie z okazji awansu koszykarzy Górnika Wałbrzych do ekstraklasy, czy biało-czerwone z okazji świąt państwowych.