Wrocław ponad dekadę temu. Nie tak dawno, a jednak... Unikatowe, reporterskie zdjęcia Wrocławia i jego mieszkańców. Zobaczcie!

To było wydarzenie! Taras powstał na 49. piętrze wrocławskiego wieżowca. "To najwyższy taki punkt w Polsce. Powstał na wysokości 200 metrów" - pisaliśmy na łamach Gazety Wrocławskiej 3 stycznia 2014 roku.

"Punkt widokowy pierwotnie miał działać piętro wyżej, w formie tarasu na dachu. Miała tam też powstać restauracja. Nie zgodziła się jednak na to straż pożarna. Tłumaczyła to względami bezpieczeństwa. Problemem było m.in. to, że na taras prowadziła tylko jedna klatka schodowa".