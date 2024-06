Filmy pornograficzne na profilu Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest zawiadomienie do prokuratury

Porno na profilu Uniwersytetu Wrocławskiego

„Join the group and watch videos and live streaming girls” (czyli „Dołącz do grupy i oglądaj filmy oraz dziewczyny na żywo”). Taki opis zamieszczono na stronie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który obserwuje ponad 3 tysiące użytkowników. Pojawiają się tam także filmiki charakterze erotycznym, pornograficznym, a nawet zoofilskim. Wcześniej można było tam znaleźć informacje dla studentów na tematy związane z działalnością instytutu polonistyki. Co się stało?