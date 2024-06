TOP 20 cytatów Oresta Lenczyka. Legendarny trener odszedł mając 81 lat

Lenczyk urodził się w Sanoku, gdzie zaczynał piłkarską przygodę, ale jego rodzice pochodzili ze Lwowa. Początkowo grał w miejsowych klubach - Sanoczance i Stali, ale potem trafił na studia do Wrocławia, gdzie grywał w Ślęzie, a następnie w Moto Jelczu Oława.

Wielkiej kariery piłkarskiej jednak nie zrobił. Szybko zajął się trenowaniem. W połowie lat 70-tych trafił do Wisły Kraków, na początku jako asystent, a potem pierwszy trener. W 1978 roku zdobył pod Wawelem mistrzostwo Polski.

Następnie pracował w wielu klubach ekstraklasy: w Śląsku (pierwszy raz w latach 1979-80), Ruchu, Widzewie, GKS-ie Katowice, Pogoni Szczecin, GKS-ie Bełchatów, Zagłębiu Lubin, Cracovii. W 2010 roku ponownie trafił do Wrocławia, gdzie zastąpił zdymisjonowanego Ryszarda Tarasiewicza. Z WKS-em najpierw wywalczył wicemistrzostwo (2011), a potem mistrzostwo Polski (2012). Następnie grał z drużyną w eliminacjach Ligi Mistrzów.