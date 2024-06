Piorun uderzył obok grupy turystów w Górach Izerskich. 13 osób poszkodowanych. Trwa ewakuacja Alina Gierak Michał Perzanowski Adrianna Szurman

W Górach Izerskich, obok grupy 24 turystów, uderzył piorun. Do zdarzenia doszło w czwartek (13 czerwca) około południa, na przełęczy Łącznik w Izerach. Trwa akcja ratunkowa, w której udział biorą co najmniej cztery karetki pogotowia. Z najnowszych informacji wynika, że aż 11 osób zostało przetransportowanych do szpitala. Inne były opatrywane na miejscu zdarzenia. Ze wstępnych informacji wynika, że piorun uderzył w pobliżu wycieczki składającej się głównie z dzieci. To wycieczka, która przyjechała w góry z Wrocławia!