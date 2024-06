Koszmarny wypadek na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Zderzyło się 6 samochodów, są ranni. Ogromne utrudnienia!

Godz. 19.40

Nowe informacje, jak doszło do wypadku na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

- W wypadku udział brały trzy samochody ciężarowe, samochód dostawczy i dwa auta osobowe. Ranne zostały 4 osoby. W najcięższym stanie jest osoba podróżująca volkswagenem, w którego wjechał samochód ciężarowy. Doszło do karambolu, auta kolejno zderzały się ze sobą. Policjanci nadal ustalają dokładne okoliczności wypadku. Wstępnie, wiadomo jest, że to kierowca jednego z aut ciężarowych nie zachował ostrożności i wjechał w pojazdy zatrzymujące się w zatorze drogowym - informuje podkomisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.