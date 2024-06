Najstarsze miasto w Polsce leży na Dolnym Śląsku! Warto je odwiedzić, to świetny pomysł na weekendową wycieczkę

Złotoryja to miasto liczące aktualnie około 14 tysięcy mieszkańców, siedziba powiatu nad rzeką Kaczawą. Dosyć niesłusznie omijane przez turystów, choć ma wielki potencjał. Swoim klimatem, odnowionymi kamienicami, wąskimi uliczkami i położeniem na pogórkowatym terenie (Pogórze Kaczawskie), przypomina piękne miasteczka południa Europy. Dodatkowo ma to coś, co może podziałać jak magnes na turystów. Formalnie jest najstarszym miastem położonym dziś w granicach Polski. Kluczowy jest rok 1211. Dlaczego?

Zobacz piękną Złotoryję - duża galeria zdjęć