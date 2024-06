Zostań właścicielem warsztatu, pizzerii i hostelu we Wrocławiu. Te gotowe biznesy są na sprzedaż

Ile kosztują firmy we Wrocławiu? Ceny są różne, w zależności o liczby klientów, dochodów czy wspomnianego wyposażenia. Przykładowo gotowa pizzeria we Wrocławiu to koszt od 70 tys. zł do nawet 250 tys. zł. Za warsztat samochodowy musimy dać 130 tys. zł. Nieco mniej kosztuje punkt przedszkolny: 120 tys. zł. Jednym z najtańszych biznesów do kupienia we Wrocławiu okazał się sklep z odzieżą damską: 40 tys. zł. Jeszcze tańszą jest natomiast wyspa handlowa GSM w jednym z centrów handlowych.

