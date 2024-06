Przyczepy kempingowe na sprzedaż. Zobaczcie najciekawsze oferty z Dolnego Śląska | ZDJĘCIA, CENY

Przyczepa kempingowa - najważniejsze przepisy

Hak, masa i rodzaj przyczepy

Najprościej kupić lekką przyczepę kempingową (do 750 kg). Nie będziesz się wówczas martwił o dopuszczalne masy całkowite i dodatkowe uprawnienia. Wystarczy prawo jazdy kategorii B, hak nadający się do ciągnięcia przyczep i można ruszać w drogę.

Trudniej będzie, gdy zdecydujesz się na przyczepę większą i cięższą. Najpierw zajrzyj do dowodu rejestracyjnego własnego auta. Jeśli twój samochód jest wyposażony w hak nadający się do ciągnięcia przyczep, właściwe informacje znajdziesz w dwóch rubrykach:

w rubryce O.1 znajduje się informacja o maksymalnej masie całkowitej przyczepy wyposażonej w hamulec,

w rubryce O.2 znajduje się informacja o maksymalnej masie całkowitej przyczepy niehamowanej.

Szukając przyczepy, kieruj się tymi liczbami.

Prawo jazdy na samochód z przyczepą

Zaglądamy do kolejnej rubryki w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Tym razem jest to pole F.3, w którym określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów (auta i przyczepy). Po co?