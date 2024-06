Ogromny korek na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pod Wrocławiem. Zator sięga za Kąty Wrocławskie

W piątek (14 czerwca) popołudniu na 146. kilometrze autostrady A4 (jezdnia w kierunku Wrocławia) doszło do awarii samochodu ciężarowego. Pojazd stoi aktualnie w zatoczce, jednak służba drogowa, która przyjechała na miejsce zdarzenia, podjęła decyzję o zamknięciu prawego pasa w kierunku stolicy Dolnego Śląska.

To oznacza złe wiadomości dla kierowców, którzy podróżowali autostradą z Legnicy do Wrocławia. Do czasu usunięcia usterki będą musieli korzystać tylko z jednego pasa ruchu. Zamknięcie prawej części jezdni przyczyniło się do ponad 7-kilometrowych korków. Obecnie zator sięga Kątów Wrocławskich.

W tym miejscu doszło do awarii: