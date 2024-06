Śląsk z pierwszym wzmocnieniem przed kolejnym sezonem. Do WKS-u dołącza Adrian Bogucki

Bogucki to jeden z najlepszych polskich zawodników na pozycji podkoszowego. Ostatnie lata spędził w Arce Gdynia, a sezon 2023/24 był dla niego przełomowy. 24-latek zdobywał średnio 14,7 pkt i 7 zbiórek oraz był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników gdyńskiego klubu. Dobra forma Boguckiego zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski, która w dniach 2-7 lipca powalczy w Walencji o awans do turnieju głównego igrzysk olimpijskich.