W Cieplicach znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. Co jeszcze warto tu odwiedzić? Przed nami moc atrakcji!

Cieplice to jedna z najpiękniejszych dzielnic Jeleniej Góry, w której od ponad 22 000 lat biją wyjątkowe źródła wody termalnej. Co warto zobaczyć w uzdrowisku? Sprawdźcie >>>

Na Dolnym Śląsku znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. To w jeleniogórskich Cieplicach od 22 000 lat biją źródła termalne z dużą zawartością krzemu i fluoru, których właściwości od wieków doceniają kuracjusze. Cieplice to jednak nie tylko uzdrowiska, ale także zabytkowy park oraz pałac z widokiem na Chojnik. Dlaczego warto tu przyjechać? Sprawdzamy!

Cieplice Śląskie-Zdrój, które obecnie stanowią część Jeleniej Góry, to najstarsze uzdrowisko uzdrowisko w Polsce, którego historia sięga XIII wieku. Leżu u stóp Karkonoszy i cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kuracjuszy oraz turystów, odkrywających uroki sanatoriów oraz bajecznego otoczenia.

Kilka słów historii o Cieplicach Śląskich-Zdrój

Legenda głosi, że już w 1175 roku jeleń, na którego polował śląski książę Bolesław Wysoki, wpadł do gorących źródeł i cudownie ozdrowiał. Nic dziwnego, że chwilę później w tym miejscu stał już domek myśliwski, zbudowany na polecenie władcy. Potencjał gorących źródeł wykorzystał dopiero Bolesław II Rogatka, który do Cieplic sprowadził Zakon Świętego Agustyna. Zakonnicy mieli odpowiadać za rozbudowę tego miejsca, ale nie potrafili właściwie wykorzystać potencjału i zastąpili ich joannici, którzy nie tylko opiekowali się chorymi, ale wznieśli także pierwszy kościół w tej części Jeleniej Góry. Nie do końca wiadomo, dlaczego opuścili Karkonosze, a ich miejsce zajęli cystersi, którzy mieli ogromny wpływ na koloryt pobliskich miejscowości. To za ich udziałem powstały, m.in. rozległe Stawy Podgórzyńskie.

Właścicielami Cieplic przez stulecia byli potężni Schaffgotschowie. Prawa własności dzierżyli w swoich rękach od połowy XIV wieku aż do końca II wojny światowej. To oni wybudowali pałac, który przez wieki - po spaleniu się zamku Chojnik - stanowił rezydencję rodu oraz za ich sprawą zaprojektowano Park Zdrojowy. Obecny wygląda pałacu zawdzięczamy Johannowi Nepomucenowi Schaffgotschowi, który po pożarze odbudował renesansową budowlę w barokowym stylu.

Pałac Schaffgotschów stoi w centrum Cieplic

Pałac to obecnie budowla barokowa, która posiada wczesnoklasycystyczne elementy. Jej budowę rozpoczęto w 1784 roku wg projektu Johanna Georga Rudolfa. Fasada posiada długość 81 metrów, a cały obiekt należy obecnie do Politechniki Wrocławskiej, która ma tu jedną ze swoich filii. W wnętrzach zachowało się jeszcze wiele oryginalnych dekoracji, jak zabytkowe piece, meble z minionych epok posadzki oraz boazerie na ścianach. Zabytkowy pałac szlacheckiej rodziny Schaffgotschów znajduje się także we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 34.

Rezydencja w Cieplicach została uznana za Pomnik Historii Prezydenta RP. Na tyłach pałacu znajduje się zaprojektowany przez Antona Mallickha angielski park, który powstał w 1819 roku. Na jego terenie znajduje się Teatr Zdrojowy, wybudowany w latach 1835-1836 oraz klasycystyczny pawilon wraz z budynkiem, zaprojektowanym przez Carla Geislera. We wnętrzach budynku nadal znajdują się oryginalne elementy wyposażenia, takie jak meble, posadzki czy boazerie >>> Justyna Orlik

Jak dojechać do pałacu Schaffgotschów? Mapka

Po drugiej stronie ulicy znajduje się Park Norweski, który zaprojektowano na polecenie Eugena Füllnera, który był właścicielem fabryki maszyn papierniczych. Założenie parkowe miało za zadanie oddzielać zakład produkcyjny i domki dla robotników, zatrudnionych przez fabrykanta. Na terenie parku znajduje się Pawilon Norweski, który pełni współcześnie funkcję restauracji. Podczas jego budowy inspirowano się norweską architekturą.

Długi Dom to najstarszy świecki budynek w Cieplicach

Budynek został wzniesiony przez cystersów już w 1537 roku, ale pod koniec lat 80. XVII wieku zdecydowano o jego przebudowie, której zawdzięcza obecny wygląd. Na początku XIX wieku, kiedy budynek wykupiła rodzina Schaffgotschów, to umieściła w nim swoje cenne zbiory broni, grafik oraz okazów przyrodniczych. To dzięki tym ostatnim aż do zakończenia II wojny światowej funkcjonowało w tym miejscu "muzeum ptaków". W latach 2014-2015 obiekt został całkowicie zmodernizowany i zarządza nim Uzdrowiska Cieplice. W środku znajduje się ponad 90 miejsc noclegowych oraz restauracja. Kuracjusze mogą w tym miejscu skorzystać także z zabiegów lub uczestniczyć w konferencjach. W przeszłości mieściło się tu klasztorne uzdrowisko, a sam obiekt jest najstarszym świeckim budynkiem w Cieplicach. Dziś pełni funkcję hotelu >>> Justyna Orlik

Źródło wody mineralnej "Marysieńka" to dawne Ludwigs Quelle

Budynek czyny jest codziennie od 9.00 do 18.00, a wejście na jego teren jest darmowe. Już w w 1853 roku wykonano tu pierwszy odwiert na głębokość 167 metrów, gdzie dziś znajduje się studnia o głębokości niemal 25 metrów, która nadal służy do pozyskiwania wody. Dawne Ludwigs Quelle znajduje się przy ul. Ściegiennego 9 B, na dziedzińcu Długiego Domu. Nazwa powstała na cześć królowej, która odwiedziła Cieplice w XVII wieku. Woda "Marysieńka" cieszyła się dużą popularnością, a jej produkcję zawieszono pod koniec lat 90. XX wieku >>> Justyna Orlik

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Cieplicach to część zespołu pocysterskiego

Liczne budowle powstały tu w czasie, kiedy do Cieplic ściągnęli cystersi. Zakonnicy mieszkali tu od 1403 roku. Sam kościół zaprojektował po pożarze Kaspar Jentsch. Na jego trenie znajduje się wolnostojąca dzwonnica, barokowa Kolumna Trójcy Świętej, Kolumna św. Floriana oraz epitafia i płyty nagrobne rodziny Schaffgotschów, które pochodzą z lat 1579-1624. Zostały tam przeniesione w 1849 r. na polecenie Leopolda Schaffgotsch z kościoła w Radomierzu. Pierwsze wzmianki o istnieniu kościoła pochodzą z 1281 roku, kiedy część ziemi została podarowana zakonowi joannitów >>> Justyna Orlik Kolumnę Trójcy Świętej ufundował hrabia Johann Anton Schaffgotsch w 1724 roku. Wcześniej w tym miejscu stała stara lipa, dająca początek cystersom w Karkonoszach, którym 16 czewrca 1403 roku Gotshe Shoff podarował probostwo. Po jednej stronie kolumny znajduje się figura Huberta, a po drugiej św. Sebastiana, które zaprojektował Augustyn Wagner.

Kolumna św. Floriana jest dwanaście lat starsza i pochodzi z 1712 roku. Powstała na zlecenie tego samego hrabiego, a jej rzeźbiarzem został Karl Schonheim. Kolumna miała stać się symbolem wdzięczności za uratowanie majątku Schaffgotschów - ich rodowej siedziby oraz miała zabezpieczać dzielnice przed przyszłymi kataklizmami. Pierwotnie kolumna była ustawiona na Placu Zdrojowym.

Dom Zdrojowy to najstarsze uzdrowisko w Polsce

Pierwsza eksploatacja i zagospodarowywanie term miało miejsce już w XIII wieku, kiedy odkryto żródło wody leczniczo-termalnej. Obecny, modernistyczny budynek, został zbudowany na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej na miejscu dawnych obiektów zdroju klasztornego i hrabiowskiego. Quellenhof, czyli "dom źródeł" ufundował Fryderyk Schaffgotsch, a projekt powierzył znanemu wówczas w całej Europie Arnoldowi Scherrerowi. To tu od ponad 20 tysięcy lat biją źródła wody termalnej >>> Justyna Orlik Po zakończeniu II wojny światowej obiekt stał się własnością Uzdrowiska Cieplice Sp., z o.o. i nadal słuzy kuracjuszom z całej Polski. Wewnątrz znajdują się baseny termalne, restauracja oraz liczne sale zabiegowe. Aktualnie w Zakładzie Przyrodoleczniczym wykonuje się ponad szereg zabiegów przy wykorzystaniu wód leczniczych fluorkowo-krzemowych, hypotonicznych i słabo zmineralizowanych lub zasadowych.

Tężnia solankowa w Cieplicach

Obiekt znajduje się tuz nad brzegiem rzeki Kamienna, a sama budowa tężni została zrealizowana dzięki inicjatywie mieszkańców. Bulwar jest dziś jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc, choć wcześniej znajdował się tu zaniedbany parking. Inhalacje solanką działają profilaktycznie i pozwalają udrożnić drogi oddechowe oraz łagodzą stany zapalne. Bulwar wzdłuż rzeki Kamienna powstał z inicjatywy mieszkańców Cieplic >>> Justyna Orlik

Pałac Römischa przy Jagiellońskiej w Cieplicach

Pałac pochodzi z 1734 roku, ale na początku XX wieku został przebudowany. W latach 50. i 60. XX wieku działał tu dom wczasowy. Obecnie w "Stoczniowcu" znajdują się 42 miejsca noclegowe dla kuracjuszy, a sam obiekt jest częścią Uzdrowiska Cieplice. Barokowa budowla z elementami rokoka została zaprojektowana przez Kaspara Jentscha. W przeszłości pałac był odwiedzany przez znamienitych gości, m.in. przez króla Fryderyka Wilhelma IV i należał do rodziny Schaffgotschów. Obecną nazwę zawdzięcza Stoczni Gdańskiej, która wysyłała tu swoich pracowników. Dawny pałac, później "Stoczniowiec", a dziś sanatorium, wchodzące w skład grupy Uzdrowisko Cieplice. W środku znajdują się 42 miejsca noclegowe >>> Justyna Orlik

Termy Cieplickie, czyli wodne szaleństwo dla wszystkich

To jedna z największych atrakcji Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie znajdują się baseny termalne oraz strefa SPA.

Na terenie obiektu znajdują się: basen sportowy z torami pływackimi,

basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi takimi jak: huśtawka wodna, rwąca rzeka, hydromasaże, kurtyna wodna, leżanka wodna, tryskacze,

2 brodziki dla dzieci ze zjeżdżalniami i tryskaczami,

2 baseny termalne (Norweski i Zdrojowy) z atrakcjami wodnymi takimi jak: hydromasaże i leżanki wodne,

basen rekreacyjny zewnętrzny ze zjeżdżalniami, koszami do gry w basketball. W strefie SPA znajdziemy: 2 sauny fińskie,

saunę parową i infrared,

3 wanny jacuzzi,

grotę śnieżną,

wytwornicę lodu,

strefę relaksu z podgrzewanymi leżankami,

2 gabinety do masażu.

Zobaczcie w galerii ze zdjęciami, jak obecnie wygląda jedna z najpiękniejszych części Jeleniej Góry. Zapraszamy was do wirtualnej podróży.

Wideo Pismak przeciwko oszustom - fałszywe strony lotniska