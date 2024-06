Marcin Banot siłą zatrzymany, gdy wspinał się bez zabezpieczenia w Buenos Aires. Zobacz WIDEO

Marcin Banot, znany też jako BNT lub po prostu jako "człowiek pająk", został aresztowany, gdy wspinał się bez zabezpieczenia na kolejny wieżowiec - tym razem w stolicy Argentyny Buenos Aires. Służby na linach interweniowały, gdy Polak był na ścianie budynku i nie był niczym do niego przypięty.

Barcin Banot zatrzymany w Argentynie. Aresztowano go, gdy wspinał się w Buenos Aires

Argentyńska policja zatrzymała we wtorek Polaka, który bez lin zabezpieczających wspinał się na 30-piętrowy wieżowiec w Buenos Aires – podały miejscowe media. Według prasy strażacy złapali go, gdy był już na wysokości około 25. piętra. To Marcin Banot, znany urban climber, który wspina się na różne budynki i konstrukcje bez zabezpieczenia, a następnie publikuje firmy na Youtubie. Media w Argentynie pokazały nagrania i zdjęcia przedstawiające młodego mężczyznę w koszulce argentyńskiej reprezentacji piłkarskiej, wspinającego na wieżowiec Globant Tower w stołecznej dzielnicy Retiro. Według dziennika „Clarin” budynek ma 125 metrów wysokości, a wspinacz został zatrzymany „niedługo przed dotarciem na szczyt”. Zatrzymanym jest 36-letni polski influencer Marcin Banot – podały argentyńskie media, w tym stacja TN, portal Infobae oraz dzienniki „Pagina 12”, „El Cronista” i „La Nacion”. Według części mediów mężczyzna znany jest jako „Spider Man”. Stacja TN przekazała, że Banot zamieścił na swoim kanale w jednej z sieci społecznościowych filmik, na którym widać go po zatrzymaniu przez policję, gdy siedzi w radiowozie zakuty w kajdanki.

Według źródeł portalu Infobae prokuratura wniosła o aresztowanie wspinacza pod zarzutem przestępstwa polegającego na naruszeniu miru domowego lub lokalu komercyjnego, za co grozi kara od sześciu miesięcy do dwóch lat więzienia. Szef lokalnych władz miasta Buenos Aires Jorge Macri zapowiedział w serwisie X, że będzie wnioskował do wymiaru sprawiedliwości, aby nakazał wspinaczowi zapłacić za „całą operację” przeprowadzoną przez służby.

„El Cronista” przekazał, że Banot został wcześniej zatrzymany podczas wspinaczki bez zabezpieczeń i zezwolenia na 210-metrową Wieżę Montparnasse w Paryżu. Zrobił to zresztą dwukrotnie, za co w końcu został wydalony z Francji z czasowym zakazem wjazdu do tego kraju. W czerwcu Banot wszedł bez asekuracji na hotel Marriott w Warszawie. Rok wcześniej dotarł na szczyt wrocławskiej Iglicy stojącej przed Halą Stulecia. Zresztą po tamtej "akcji" także został zatrzymany przez policję.

PAP, oprac. JG

Wideo Polska kadra w ośrodku w Hanowerze