Wrocławskie firmy rekrutują. Fachowcy potrzebni od zaraz. Pracodawcy oferują umowę i dobre pieniądze >>

Wrocław to miasto, w którym trudno być bezrobotnym. Ofert pracy jest na rynku sporo, pracowników brakuje niemal w każdej branży. Jeśli szukacie zatrudnienia lub chcecie się przebranżowić, zerknijcie w naszą galerię.

Bezrobocie znów spadło

Na koniec maja (2024) stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,0 proc. To o 0,1 punktu procentowego mniej w odniesieniu do kwietnia bieżącego roku. Bez pracy było 778,3 tys. osób, o 18,8 tys. mniej niż na koniec kwietnia.

Ile można zarobić we Wrocławiu?

Wynagrodzenie to czynnik, który zwykle ma największe znaczenie dla kandydata ubiegającego się o konkretne stanowisko. Dobrze opłacany pracownik, to zadowolony i zaangażowany pracownik. Jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę Enpulse, "firmy z zadowolonymi pracownikami osiągają o 22 proc. wyższą zyskowność, co może oznaczać dodatkowe korzyści dla wszystkich".