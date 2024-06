Fentanyl zabija już w Polsce! Ten niebezpieczny opiat zamienia ludzi w zombie. Są pierwsze ofiary narkotyku

- Niestety, w ostatnim czasie daje się zaobserwować, że praktycznie niekontrolowany dostęp do e-recept wystawianych przez recepto-automaty, doprowadził do znacznego wzrostu wydawania tego produktu w aptekach. Farmaceuci nie mają realnej możliwości zweryfikowania, czy recepta została wystawiona dla prawdziwego pacjenta zgodnie ze wskazania, czy też ma umożliwić zdobycie leku i wykorzystanie go w celach pozamedycznych. To wszystko sprawia, że fentanyl łatwiej zdobyć osobom, które nie powinny go przyjmować, bo nie mają ku temu wskazań medycznych. Do czego może doprowadzić niekontrolowany dostęp do fentanylu pokazuje dobitnie sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie doniesienia potwierdzają, że to samo zaczyna dziać się również w Polsce. Już od jakiegoś czasu obserwujemy znaczny wzrost wystawiania e-recept, które nie są refundowane przez NFZ. Na poziomie apteki nie możemy ich zweryfikować ani odmówić wydania leku - alarmuje mgr farm. Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu.