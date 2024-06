Wzgórze Partyzantów to już przeszłość. Oficjalna nazwa to Bastion Sakwowy. Ratusz zmienia nazwę przystanku MPK Wrocław

– Podjęliśmy decyzję o przywrócenie wzgórzu nazwy, która jest uzasadniona historycznie. Zmiana nazwy przystanku jest logiczną konsekwencją. Ma to znaczenie w przejrzystym nawigowaniu po mieście np. przez turystów, którzy poszukiwaliby Bastionu Sakwowego, a przystanek Wzgórze Partyzantów mógłby ich mylić – mówi Michał Guz, z biura prasowego urzędu miasta.

Następny przystanek: Bastion Sakwowy

Już od 22 czerwca przystanek Wzgórze Partyzantów będzie nosić nazwę Bastion Sakwowy. Nowe zapowiedzi wybrzmią w pojazdach komunikacji miejskiej za niespełna dwa tygodnie, do tego będzie trzeba wydrukować nowe rozkłady jazdy do przystankowych gablotek. Tylko po co?