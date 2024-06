Wypadek na Nadodrzu we Wrocławiu. Kilka samochodów zniszczonych!

Zniszczone samochody, poobrywane zderzaki i elementy karoserii. To efekt rajdu, który urządził sobie kierowca na ulicy Roosevelta we Wrocławiu. Świadkowie zdarzenia informują, że mógł on uciekać przed policją i podczas ucieczki wjechał w prawidłowo zaparkowane samochody. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Właściciele zniszczonych aut zabezpieczają swoje pojazdy, na miejscu pracują także policjanci.

- Ktoś wjechał w 5 aut po czym uciekł. Nikomu nic się nie stało - relacjonuje nasza Czytelniczka, która udostępniła nam także zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Mundurowi najprawdopodobniej prowadzą już poszukiwania auta należącego do sprawcy. Szczegóły nie są na razie znane, do sprawy wrócimy.

Ulica Roosevelta na wrocławskim Nadodrzu: