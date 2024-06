Sypialnie Wrocławia. Do tych miejscowości wyprowadzają się wrocławianie. Niektóre notują nawet 1000 nowych meldunków rocznie Jerzy Wójcik

Zobacz galerię (12 zdjęć)

Od kilku już ładnych lat trwa exodus mieszkańców Wrocławia do sąsiednich miejscowości. Ludzie, którzy mieszkali i pracowali we Wrocławiu, przeprowadzają się już nie na peryferia miasta, ale do szeroko pojętej aglomeracji wrocławskiej. Do miejscowości położonych już nie tylko 5 czy 10, ale nawet 20 i 30 km pod Wrocławiem, bo tam znaleźli swoje nowe miejsce na ziemi. Często stworzyli je od podstaw, budując własny dom. Doskonale widać to na liczbach zaprezentowanych w tym roku przez Główny Urząd Statystyczny.