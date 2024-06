39 lat temu we Wrocławiu odsłonięto Panoramę Racławicką w rotundzie. Obraz przyjechał... PKS-em, w starym Jelczu!

Otwarcie Panoramy Racławickiej odbyło się w obecności wielu partyjnych działaczy, ale zebrali się również konserwatorzy, budowniczowie i projektanci oraz wiele innych osób, które miały wpływ na powstanie rotundy w samym centrum Wrocławia.

- Nie szczędziliśmy trudu, aby ta cenna pamiątka narodowa została udostępniona społeczeństwu. Szczęśliwie znalazła ona schronienie we Wrocławiu, gdzie na skutek tego, że chodziło o przedsięwzięcie kosztowne, nie mogła być wcześniej udostępniona. Czas jednak działał na korzyść malowidła, bo dzięki temu, że dopiero teraz doszło do przekazania go społeczeństwu, użyto najlepszych materiałów, jakie przed laty jeszcze w ogóle nie były znane - mówił m.in. profesor Ryszard Badura z WRN we Wrocławiu.