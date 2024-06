Mała Szwajcaria na Dolnym Śląsku - Międzygórze. Zachwycająca wieś, którą koniecznie trzeba odwiedzić tego lata

Mała Szwajcaria, perła Dolnego Śląska

Ogród Botaniczny to jedno z tych miejsc we Wrocławiu, które zachwyca zarówno turystów, jak i mieszkańców. Znajdziecie tu urokliwe stawy z pomostami, romantyczne łuki, po których pną się pachnące i…

Atrakcje Międzygórza

Międzygórze planem filmowym

Szlaki z Międzygórza

Noclegi w Międzygórzu

Jak dojechać do Międzygórza?

Międzygórze to jedna z wsi, do której prowadzi droga krajowa nr 33 z Kłodzka. Trasa wiedzie na dwa sposoby - można skręcić nieco wcześniej, na Wilkanów i dalej gminną drogą. Można też kontynuować jazdę DK nr 33 i dojechać do Domaszkowa. Nadłożycie nieco drogi, ale jest to bezpieczniejsza trasa.