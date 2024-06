Wiemy, która stacja pokaże mecze Śląska Wrocław w Lidze Konferencji Europy

Liga Konferencji UEFA to europejskie rozgrywki klubowe, w których ostatnio polskie zespoły radziły sobie bardzo dobrze. Rok temu Lech Poznań dotarł do ćwierćfinału, a Legia wiosną rywalizowała w 1/16 finału. Z kolei wrocławianie po raz ostatni walczyli o prawo gry w LK w sezonie 2021/2022. Wygrali cztery z sześciu spotkań, ale to wówczas było za mało. Kibice klubów ze stolicy oraz z Dolnego Śląska mają nadzieję, że jesienią zobaczą swoich ulubieńców na arenie europejskiej, a kanały sportowe Polsatu dadzą fanom przedsmak tych emocji już w lipcu i sierpniu.