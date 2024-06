Stary terminal we Wrocławiu wciąż działa! Zobacz wszystkie jego zakamarki

Stary terminal wrocławskiego lotniska obsługiwał pasażerów przez niespełna 20 lat, aż do marca 2012 roku, gdy ukończono budowę obecnego obiektu. Pierwsze, co można pomyśleć, gdy jest się wewnątrz to ogromna różnica w przestrzeni. Aż trudno uwierzyć, że tak niewielki budynek służył dawniej pasażerom.

W 1997 roku otwarto nową Halę Odlotów Międzynarodowych. Rok później oddano do użytku nowy Terminal Krajowy. Od 2001 roku w hali odlotów międzynarodowych funkcjonowała strefa wolnocłowa.

Na pierwsze połączenie międzynarodowe nie trzeba było długo czekać. W styczniu 1993 roku zainaugurowano loty na trasie Wrocław – Frankfurt nad Menem. Ciekawostką jest, że pierwszy lot linii Ryanair z Polski wystartował właśnie z Wrocławia w 2005 roku.