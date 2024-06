Potężne zmiany w rozkładach MPK Wrocław. Autobusy i tramwaje pojadą inaczej. To przez Nocny Wrocław Półmaraton

W sobotę (15 czerwca) we Wrocławiu odbędzie się Nocny Półmaraton. A to oznacza potężne utrudnienia dla pasażerów MPK i kierowców. Zablokowane będą główne ulice Wrocławia, a miejski przewoźnik wprowadzi zmiany na większości swoich tras. Zobaczcie szczegóły!

10. PKO Nocny Wrocław Półmaraton to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń sportowych roku. Impreza na stałe wpisała się nie tylko w sportowy, ale i kulturalny krajobraz miasta, pakiety startowe rozchodzą się jak "świeże bułeczki". Jubileuszowa, dziesiąta edycja półmaratonu wystartuje w sobotę 15 czerwca o godz. 22 ze Stadionu Olimpijskiego. Na liście startowej widnieje 12 000 nazwisk z 30 krajów.

Potężne zmiany w kursowaniu MPK Wrocław

Nocny Półmaraton to 21 kilometrów trasy. Nic dziwnego, że zablokowane będzie całe centrum Wrocławia. Biegacze pokonają główne ulice miasta. Z tego powodu MPK Wrocław wprowadza zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów, praktycznie na wszystkich swoich liniach. – Sporo będzie się działo w komunikacji miejskiej. I nie chodzi wyłącznie o zmiany w kursowaniu związane z biegiem, ale też z dowozem zawodników na miejsce startu i odbiorem maratończyków. Aby ułatwić dojazd i powrót z wydarzenia, MPK na zlecenie Wydziału Transportu uruchomi specjalne linie autobusowe i tramwajowe S3, S5 i T3 – mówi Tomasz Sikora z biura prasowego Urzędu Miasta we Wrocławiu.

- Trasa nocnego półmaratonu prowadzi przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki miasta. Znajdą się na niej zarówno klasyczne i dobrze znane zawodnikom fragmenty, takie jak most Grunwaldzki, ul. Grodzka czy aleja Różyckiego, ale również zupełnie nowe elementy - m.in. ulica Krupnicza czy świeżo wyremontowane Mosty Pomorskie – wyjaśnia Maciej Fedorczuk, rzecznik Młodzieżowego Centrum Sportu. Potężne zmiany w MPK Wrocław i utrudnienia na drogach. W sobotę odbędzie się nocny półmaraton. Tegoroczna edycja.

MSC Na trasie 10. Nocnego Wrocław Półmaratonu do dyspozycji zawodników będą m.in. cztery punkty nawadniania, punkty odżywcze, kurtyny wodne oraz toalety.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Linia 1

Ważne! Kursowanie linii 1 po godzinie 20:30 zostanie zawieszone.

Linia 2

Od godziny 20:30 Krzyki – Powstańców Śląskich - Świdnicka – Piłsudskiego – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka – Skłodowskiej-Curie – pl. Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki – Piastowska – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta - Oławska – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Piłsudskiego – Świdnicka - Powstańców Śląskich – Krzyki Od godziny 21:30 Krzyki – Powstańców Śląskich - Świdnicka – Piłsudskiego – Stawowa - Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Armii Krajowej – Tarnogajska - Tarnogaj

Tarnogaj – Tarnogajska – Armii Krajowej – Bardzka – Hubska – Gliniana – Borowska - Stawowa – Piłsudskiego – Świdnicka - Powstańców Śląskich – Krzyki Linia 3

Od godziny 21:30

Księże Małe - Opolska - Krakowska - Traugutta - pl. Wróblewskiego – Kujawska – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego - Podwale – pl. Jana Pawła II – Legnicka - Lotnicza – Kosmonautów – Średzka - Leśnica

Leśnica – Średzka – Kosmonautów - Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły - most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema Linia 4

Od godziny 20:30 Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Kołłątaja – Skargi -pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka – Skłodowskiej-Curie – pl. Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki – Piastowska – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta - Oławska – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Piłsudskiego - pl. Legionów – Grabiszyńska – Oporów

Od godziny 21:30 Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Stawowa - Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Armii Krajowej – Tarnogajska - Tarnogaj

Tarnogaj – Tarnogajska – Armii Krajowej – Bardzka – Hubska – Gliniana – Borowska - Stawowa – Piłsudskiego– pl. Legionów - Grabiszyńska - Oporów Linia 5

Od godziny 21:30

Księże Małe - Opolska - Krakowska - Traugutta - pl. pl. Wróblewskiego – Kujawska – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego - pl. Legionów - Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz) Tramwaje po południowej stronie Wrocławia: Grabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Świdnicka – Powstańców Śląskich - Krzyki

Krzyki – Powstańców Śląskich – Świdnicka - Piłsudskiego – pl. Legionów - Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz)

Zobacz też:

Linia 6

Od godziny 20:30 Kromera – Toruńska - Kromera – mosty Warszawskie – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema - pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Ruska - Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny - Świdnicka – Powstańców Śląskich – Krzyki

Krzyki – Powstańców Śląskich – Świdnicka – pl. Teatralny – Widok – Szewska – Grodzka – most Uniwersytecki - Drobnera – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera – Kromera Od godziny 21:30

Kromera – Toruńska - Kromera – mosty Warszawskie – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema - pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Piłsudskiego - Świdnicka – Powstańców Śląskich – Krzyki

Krzyki – Powstańców Śląskich – Świdnicka – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois - Drobnera – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera – Kromera



Linia 7

Od godziny 20:30 Poświętne - Żmigrodzka - most Trzebnicki - Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera - Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Ruska - Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny - Świdnicka – Powstańców Śląskich – Karkonoska – Przyjaźni – Klecina

Klecina – Przyjaźni – Karkonoska - Powstańców Śląskich - Świdnicka – pl. Teatralny – Widok – Szewska – Grodzka – most Uniwersytecki - Drobnera - Łokietka - Chrobrego - pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka - most Trzebnicki - Żmigrodzka - Poświętne Od godziny 21:30 Poświętne - Żmigrodzka - most Trzebnicki - Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Piłsudskiego – Świdnicka - Powstańców Śląskich – Karkonoska – Przyjaźni – Klecina

Klecina – Przyjaźni – Karkonoska - Powstańców Śląskich - Świdnicka – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois - Drobnera - Łokietka - Chrobrego - pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka - most Trzebnicki - Żmigrodzka - Poświętne

Linia 8

Od godziny 20:30 Tarnogaj - Tarnogajska - Armii Krajowej - Bardzka - Hubska - Gliniana - Borowska - Peronowa - Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego - Sienkiewicza - pl. Bema – Bema - Poniatowskiego – Jedności Narodowej - Słowiańska – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka – most Trzebnicki - Karłowice

Karłowice - most Trzebnicki – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka - Słowiańska – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema - pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska - pl. Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Peronowa - Borowska - Gliniana - Hubska - Bardzka - Armii Krajowej - Tarnogajska - Gazowa – Tarnogaj

Od godziny 21:30

Tramwaje po północnej stronie Wrocławia: Karłowice - most Trzebnicki – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – Słowiańska – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – Urząd Wojewódzki (nawrót na pl. Społecznym)

Urząd Wojewódzki – most Pokoju – Wyszyńskiego - Sienkiewicza - pl. Bema – Bema - Poniatowskiego – Jedności Narodowej - Słowiańska – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka – most Trzebnicki - Karłowice Tramwaje po południowej stronie Wrocławia: Tarnogaj - Tarnogajska - Armii Krajowej - Bardzka - Hubska - Gliniana - Borowska – Stawowa – Piłsudskiego – Świdnicka – Powstańców Śląskich - Krzyki

Krzyki – Powstańców Śląskich – Świdnicka – Piłsudskiego - Stawowa - Borowska - Gliniana - Hubska - Bardzka - Armii Krajowej - Tarnogajska - Gazowa – Tarnogaj

Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego – od około 22:15

Tramwaje po północnej stronie Wrocławia: Karłowice - most Trzebnicki – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – Słowiańska – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Stadion Olimpijski

Stadion Olimpijski – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka - Sienkiewicza - pl. Bema – Bema - Poniatowskiego – Jedności Narodowej - Słowiańska – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka – most Trzebnicki - Karłowice Linia 9

Od godziny 20:30 Park Południowy - Ślężna - Dyrekcyjna - Borowska - Peronowa - Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego - Sienkiewicza – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera - Kromera

Kromera – Toruńska – Kromera – mosty Warszawskie - Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema - Sienkiewicza - Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska - pl. Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Peronowa - Borowska - Dyrekcyjna - Ślężna – Park Południowy

Od godziny 21:30

Tramwaje po północnej tronie Wrocławia: Kromera – Toruńska – Kromera – mosty Warszawskie - Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema - Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – Urząd Wojewódzki (nawrót na pl. Społecznym)

Urząd Wojewódzki – most Pokoju – Wyszyńskiego - Sienkiewicza – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera - Kromera Tramwaje po południowej stronie Wrocławia: Park Południowy - Ślężna - Dyrekcyjna - Borowska – Stawowa – Piłsudskiego – Świdnicka – Powstańców Śląskich – Karkonoska – Przyjaźni - Klecina

Klecina – Przyjaźni – Karkonoska – Powstańców Śląskich – Świdnicka – Piłsudskiego – Stawowa - Borowska - Dyrekcyjna - Ślężna – Park Południowy

Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego – od około 22:15 Stadion Olimpijski – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – pl. Bema – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Stawowa - Borowska - Dyrekcyjna - Ślężna – Park Południowy

Park Południowy - Ślężna - Dyrekcyjna - Borowska – Stawowa – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema - Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Stadion Olimpijski

Linia 10

Od godziny 20:30 Leśnica – Średzka - Kosmonautów - Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska - Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka – Skłodowskiej-Curie –

pl. Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki – Piastowska – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta - Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka - Lotnicza - Kosmonautów – Średzka - Leśnica Od godziny 21:30 Leśnica – Średzka - Kosmonautów - Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły - most Mieszczański – Dubois – Drobnera – Łokietka – Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich - Dworzec Nadodrze

Dworzec Nadodrze – pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego - Podwale – pl. Jana Pawła II – Legnicka - Lotnicza - Kosmonautów – Średzka - Leśnica

Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego – od około 22:15 Leśnica – Średzka - Kosmonautów - Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły - most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – Nowowiejska – Piastowska - Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Stadion Olimpijski

Stadion Olimpijski – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema - pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego - Podwale – pl. Jana Pawła II – Legnicka - Lotnicza - Kosmonautów – Średzka - Leśnica

Linia 11

Od godziny 20:30

Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów - Piłsudskiego – Kołłątaja – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza - pl. Bema – Bema - Poniatowskiego – Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera – Kromera

Kromera – Toruńska - Kromera - mosty Warszawskie – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta - Oławska - pl. Dominikański - Skargi - Kołłątaja – Piłsudskiego – pl. Legionów - Grabiszyńska – Oporów Od godziny 21:30

Ważne! Kursowanie linii 11 po godzinie 21:30 zostanie zawieszone Linia 12

Od godziny 20:30 Kozanów (Dokerska) – Dokerska – Kozanowska – Pilczycka – Milenijna - Legnicka - pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka – Skłodowskiej-Curie – pl. Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki – Piastowska – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta - Oławska – pl. Dominikański - Kazimierza Wielkiego - św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II - Legnicka – Milenijna – Pilczycka – Kozanów (Górnicza)

Od godziny 21:30 Kozanów (Dokerska) – Dokerska – Kozanowska – Pilczycka – Milenijna - Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego - Mostowa - Jagiełły - most Mieszczański - Dubois - Drobnera - Łokietka - Chrobrego - pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka - most Trzebnicki - Karłowice

Karłowice – most Trzebnicki – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka - Drobnera - Dubois - most Mieszczański - Jagiełły - Mostowa - most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II - Legnicka – Milenijna – Pilczycka – Kozanów (Górnicza) Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego – od około 22:15 Kozanów (Dokerska) – Dokerska – Kozanowska – Pilczycka – Milenijna - Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Stadion Olimpijski

Stadion Olimpijski – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II - Legnicka – Milenijna – Pilczycka – Kozanów (Górnicza)

Linia 13

Od godziny 20:30 Wrocław Nowy Dwór (P+R) – Rogowska – Strzegomska – Robotnicza – Śrubowa – Złotoryjska - Legnicka - pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka – Skłodowskiej-Curie – pl. Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki – Piastowska – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta - Oławska – pl. Dominikański - Kazimierza Wielkiego - św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II - Legnicka – Złotoryjska – Śrubowa – Robotnicza – Strzegomska – Rogowska – Wrocław Nowy Dwór (P+R)

Od godziny 21:30 Wrocław Nowy Dwór (P+R) – Rogowska – Strzegomska – Robotnicza – Śrubowa – Złotoryjska - Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego - Mostowa - Jagiełły - most Mieszczański - Dubois - Drobnera - pl. Bema - Bema - Poniatowskiego - Jedności Narodowej - Słowiańska - Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka - most Trzebnicki - Karłowice

Karłowice – most Trzebnicki – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka - Słowiańska - Jedności Narodowej - Poniatowskiego - Bema – pl. Bema - Drobnera - Dubois - most Mieszczański - Jagiełły - Mostowa - most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II - Legnicka – Złotoryjska – Śrubowa – Robotnicza – Strzegomska – Rogowska – Wrocław Nowy Dwór (P+R)

Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego – od około 22:15 Wrocław Nowy Dwór (P+R) – Rogowska – Strzegomska – Robotnicza – Śrubowa – Złotoryjska - Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Stadion Olimpijski

Stadion Olimpijski – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II - Legnicka – Złotoryjska – Śrubowa – Robotnicza – Strzegomska – Rogowska – Wrocław Nowy Dwór (P+R) Linia 14

Od godziny 20:30 Dworzec Nadodrze – Chrobrego – Łokietka - Drobnera - Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego - pl. Legionów – Grabiszyńska – Hallera – Powstańców Śląskich - Krzyki

Krzyki – Powstańców Śląskich - Hallera - Grabiszyńska - pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – Łokietka - Chrobrego - Dworzec Nadodrze

Linia 15

Od godziny 20:30 Poświętne – Żmigrodzka – most Trzebnicki – Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich - Chrobrego - Łokietka - Drobnera - Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego - pl. Legionów - Piłsudskiego - Stawowa - Borowska – Dyrekcyjna – Ślężna – Park Południowy

Park Południowy – Ślężna – Dyrekcyjna - Borowska - Stawowa - Piłsudskiego - pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – Łokietka – Chrobrego - pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka - most Trzebnicki - Żmigrodzka - Poświętne

Linia 16

Ważne! Kursowanie linii 16 po godzinie 20:30 zostanie zawieszone Linia 17

Od godziny 20:30 Klecina - Przyjaźni - Karkonoska - Powstańców Śląskich - Świdnicka – pl. Teatralny – Teatralna - Skargi - pl. Dominikański – Oławska – Traugutta - pl. Społeczny – most Pokoju – Sienkiewicza – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera – Toruńska – Kwidzyńska - Kowale

Kowale – Kwidzyńska – Toruńska – Kromera – mosty Warszawskie - Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema - Sienkiewicza - Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska - pl. Dominikański - Skargi – Teatralna – pl. Teatralny - Świdnicka - Powstańców Śląskich - Karkonoska - Przyjaźni – Klecina Od godziny 21:30

Tramwaje po północnej stronie Wrocławia:

Kowale – Kwidzyńska – Toruńska – Kromera – mosty Warszawskie - Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema – Drobnera - Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Piłsudskiego – Świdnicka - Powstańców Śląskich – Karkonoska – Przyjaźni – Klecina

Tramwaje po południowej stronie Wrocławia: Klecina – Przyjaźni – Karkonoska – Powstańców Śląskich – Świdnicka – Piłsudskiego – Stawowa - Borowska - Dyrekcyjna - Ślężna – Park Południowy

Park Południowy - Ślężna - Dyrekcyjna - Borowska – Stawowa – Piłsudskiego – Świdnicka – Powstańców Śląskich – Karkonoska – Przyjaźni - Klecina

Linia 18

Od godziny 21:30 Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska - Gliniana - Borowska – Stawowa – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły - Dmowskiego - Długa - Starogroblowa - Popowicka - Pilczycka – Tarczyńskie Arena (Królewiecka)

Tarczyński Arena (Królewiecka) - Pilczycka – Popowicka - Starogroblowa - Długa - Dmowskiego – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Stawowa - Borowska - Gliniana - Hubska - Bardzka – Świeradowska – Gaj

Linia 19

Od godziny 20:30 Kozanów (Górnicza) - Pilczycka - Popowicka - Starogroblowa - Długa - Dmowskiego - most Mieszczański - Dubois - Drobnera - pl. Bema - Sienkiewicza – Wyszyńskiego –

Szczytnicka – Skłodowskiej-Curie – pl. Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki – Piastowska - Sienkiewicza - pl. Bema - Drobnera - Dubois - most Mieszczański - Dmowskiego - Długa - Starogroblowa - Popowicka - Pilczycka – Dokerska – Kozanów (Dokerska) Ważne! Kursowanie linii 19 po godzinie 21:30 zostanie zawieszone Linia 20

Od godziny 20:30 Oporów - Grabiszyńska - Hallera - Powstańców Śląskich - Świdnicka - Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka - Lotnicza – Kosmonautów – Średzka - Leśnica

Leśnica – Średzka – Kosmonautów - Lotnicza – Legnicka – Złotoryjska – Śrubowa – Marchijska – pl. Orląt Lwowskich - Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego - Świdnicka

- Powstańców Śląskich - Hallera - Grabiszyńska – Oporów

Linia 21

Od godziny 20:30 Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska - Gliniana - Borowska - Stawowa - Piłsudskiego - pl. Legionów - Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka – Milenijna – Popowicka - Pilczycka – Tarczyński Arena (Królewiecka)

Tarczyński Arena (Królewiecka) – Pilczycka – Popowicka – Milenijna – Legnicka - pl. Jana Pawła II - Podwale – Piłsudskiego - pl. Legionów - Piłsudskiego - Stawowa - Borowska - Gliniana - Hubska - Bardzka – Świeradowska – Gaj Linia 22

Od godziny 20:30 Tarnogaj – Tarnogajska – Armii Krajowej – Bardzka – Hubska - Gliniana - Borowska - Stawowa - Piłsudskiego - pl. Legionów - Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka – Lotnicza – Pilczyce

Pilczyce – Lotnicza – Legnicka - pl. Jana Pawła II - Podwale – Piłsudskiego - pl. Legionów - Piłsudskiego – Małachowskiego – Pułaskiego - Hubska – Bardzka – Armii Krajowej – Tarnogajska – Tarnogaj

Linia 23

Od godziny 20:30 Kowale – Kwidzyńska - Toruńska - Kromera - mosty Warszawskie - Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta - Oławska - pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego - pl. Orląt Lwowskich – Marchijska - Robotnicza – Strzegomska – Rogowska – Wrocław Nowy Dwór (P+R)

Wrocław Nowy Dwór (P+R) – Rogowska – Strzegomska – Robotnicza – Marchijska - pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza - pl. Bema – Bema - Poniatowskiego – Jedności Narodowej - mosty Warszawskie - Kromera – Toruńska – Kwidzyńska - Kowale



Od godziny 21:30 Kowale – Kwidzyńska - Toruńska - Kromera - mosty Warszawskie - Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Złotoryjska - Śrubowa - Robotnicza – Strzegomska – Rogowska – Wrocław Nowy Dwór (P+R)

Wrocław Nowy Dwór (P+R) – Rogowska – Strzegomska – Robotnicza – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois - Drobnera - pl. Bema – Bema - Poniatowskiego – Jedności Narodowej - mosty Warszawskie - Kromera – Toruńska – Kwidzyńska - Kowale

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Linia A

Od godziny 20:30 Koszarowa (Szpital) – Koszarowa - Przybyszewskiego – Berenta - Boya-Żeleńskiego - Kromera - mosty Warszawskie – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Zielińskiego - Swobodna - Powstańców Śląskich - Wielka – Rondo Vaclava Havla - Krucza - Inżynierska – Rondo Woźniaka - Aleja Pracy - Hallera - Grabiszyńska - Solskiego - Aleja Piastów – Racławicka – Skarbowców – Sowia – Krzycka – Krzyki

Krzyki – Krzycka – Sowia – Skarbowców - Racławicka - Aleja Piastów - Solskiego - Grabiszyńska - Hallera - Aleja Pracy – Rondo Woźniaka - Inżynierska - Krucza – Gajowicka – Rondo Żołnierzy Wyklętych – Zaporoska – Grabiszyńska - pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Nabycińska – Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej - Nowowiejska – Wyszyńskiego - mosty Warszawskie - Kromera - Boya Żeleńskiego – Berenta - Przybyszewskiego – Czajkowskiego – Sołtysowicka – Koszarowa - Koszarowa (Szpital)

Linia D

Od godziny 20:30 Osiedle Sobieskiego - Królewska – Irkucka - Bora-Komorowskiego – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Zielińskiego - Swobodna - Powstańców Śląskich – Krzycka – Wałbrzyska – Rondo Cukrowników - Karmelkowa – Giełdowa (Centrum Hurtu)

Giełdowa (Centrum Hurtu) - Karmelkowa – Rondo Cukrowników - Wałbrzyska – Krzycka – Powstańców Śląskich – Swobodna – Owsiana – Zaporoska – Grabiszyńska - pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Nabycińska – Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej - Nowowiejska – Wyszyńskiego - mosty Warszawskie – Kromera – Toruńska -Brücknera - Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich - Bora-Komorowskiego – Zakrzowska – Bora- Komorowskiego - Irkucka - Królewska - Osiedle Sobieskiego

Linia K

Od godziny 20:30 Kamieńskiego-pętla - Kamieńskiego - Żmigrodzka - Broniewskiego - Obornicka - Bezpieczna - Łużycka - Osobowicka – most Osobowicki - Reymonta – pl. Staszica - Pomorska – mosty Pomorskie - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Ślężna - Gliniana - Borowska - Świeradowska – Gaj-pętla

Gaj-pętla - Świeradowska - Borowska - Swobodna – Owsiana – Zaporoska – Grabiszyńska - pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Nabycińska – Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois (pominięcie słupka przystankowego nr 110655, skręt z pasa ruchu w lewo w ul. Pomorską)– Pomorska – pl. Staszica - Reymonta – most Osobowicki - Osobowicka - Łużycka - Bezpieczna - Obornicka - Broniewskiego - Żmigrodzka - Kamieńskiego – Kamieńskiego-pętla

Od godziny 21:30 Kamieńskiego-pętla - Kamieńskiego - Żmigrodzka - Broniewskiego - Obornicka - Bezpieczna - Łużycka - Osobowicka – most Osobowicki - Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – mosty Pomorskie - Nowy Świat - św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Zielińskiego - Swobodna – Ślężna - Gliniana - Borowska - Świeradowska – Gaj-pętla

Gaj-pętla - Świeradowska - Borowska - Swobodna – Owsiana – Zaporoska – Grabiszyńska - pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Nabycińska – Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois (pominięcie słupka przystankowego nr 110655, skręt z pasa ruchu w lewo w ul. Pomorską )– Pomorska – pl. Staszica - Reymonta – most Osobowicki - Osobowicka - Łużycka - Bezpieczna - Obornicka - Broniewskiego - Żmigrodzka - Kamieńskiego – Kamieńskiego-pętla

Linia N

Od godziny 20:30 Petrusewicza – Ślężna – Dyrekcyjna – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Małachowskiego - Dąbrowskiego – Krasińskiego – Traugutta - pl. Wróblewskiego - pl. Społeczny – most Pokoju - Wyszyńskiego – mosty Warszawskie - Kromera - Krzywoustego - Kiełczowska - Żmudzka – Litewska – Litewska

Litewska – Litewska - Żmudzka - Kiełczowska - Krzywoustego - Kromera – mosty Warszawskie – Wyszyńskiego – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich – pl. Staszica – Pomorska – mosty Pomorskie – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Ślężna - Gliniana – Borowska - Petrusewicza

Od godziny 21:30 Petrusewicza – Ślężna – Dyrekcyjna – Borowska – Swobodna – Owsiana – Zaporoska – Grabiszyńska - pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Nabycińska – Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej - Nowowiejska - Wyszyńskiego – mosty Warszawskie - Kromera - Krzywoustego - Kiełczowska - Żmudzka – Litewska – Litewska

Litewska – Litewska - Żmudzka - Kiełczowska - Krzywoustego - Kromera – mosty Warszawskie – Wyszyńskiego - Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Zielińskiego - Swobodna – Ślężna - Gliniana – Borowska - Petrusewicza

Linia 106

Od godziny 20:30 Port Lotniczy – Graniczna – Rondo Skalskiego - Skarżyńskiego – Strachowice – Cichociemnych – Rondo Skalskiego - Graniczna – Rondo Rotmistrza Pileckiego - Strzegomska – Robotnicza – Marchijska - pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Zielińskiego – Swobodna – Sucha – Joannitów – Dyrekcyjna – Gajowa – Sucha – Dworzec Autobusowy

Dworzec Autobusowy – Sucha – Swobodna – Owsiana – Zaporoska – Grabiszyńska – pl. Legionów - Piłsudskiego - pl. Orląt Lwowskich – Marchijska - Robotnicza – Strzegomska – Rondo Rotmistrza Pileckiego - Graniczna – Rondo Skalskiego - Skarżyńskiego – Strachowice – Cichociemnych – Rondo Skalskiego - Graniczna - Port Lotniczy Linia 110

Od godziny 20:30

Dworzec Główny (postój w zatoce na Peronowej – przystanek nr 20364) – Peronowa – Piłsudskiego – Stawowa – Borowska – Sucha - Hubska - Bardzka – Buforowa – Iwiny (Rondo)

Iwiny (Rondo) – Buforowa – Bardzka – Hubska – Sucha – Borowska – Peronowa – Dworzec Główny (postój w zatoce na Peronowej – przystanek nr 20364)

Linia 111

Od godziny 20:30 Osiedle Sobieskiego – Królewska – Irkucka – Bora-Komorowskiego – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego – most Szczytnicki – Sienkiewicza - pl. Bema - Bema - Poniatowskiego - Jedności Narodowej - Rychtalska – Rondo Hemara - Słonimskiego - Zakładowa - Trzebnicka - most Trzebnicki - Żmigrodzka - Broniewskiego - Obornicka – Rondo Kielara - Pełczyńska - Cynamonowa - Waniliowa - Kminkowa - Kminkowa

Kminkowa - Kminkowa - Waniliowa - Cynamonowa - Pełczyńska – Rondo Kielara - Obornicka - Broniewskiego - Żmigrodzka - most Trzebnicki - Trzebnicka - Zakładowa - Słonimskiego – Rondo Hemara - Rychtalska - Jedności Narodowej – Nowowiejska - Wyszyńskiego – Sienkiewicza - Piastowska – Nowowiejska – Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera – Toruńska - Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich - Bora-Komorowskiego – Zakrzowska – Bora-Komorowskiego - Irkucka – Królewska – Osiedle Sobieskiego

Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego i Ronda Reagana (wyspy centralnej) Osiedle Sobieskiego – Królewska – Irkucka – Bora-Komorowskiego – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego – most Szczytnicki – pl. Grunwaldzki – Skłodowskiej-Curie – Szczytnicka – Wyszyńskiego – Sienkiewicza - pl. Bema - Bema - Poniatowskiego - Jedności Narodowej - Rychtalska – Rondo Hemara - Słonimskiego - Zakładowa - Trzebnicka - most Trzebnicki - Żmigrodzka - Broniewskiego - Obornicka – Rondo Kielara - Pełczyńska - Cynamonowa - Waniliowa - Kminkowa - Kminkowa

Kminkowa - Kminkowa - Waniliowa - Cynamonowa - Pełczyńska – Rondo Kielara - Obornicka - Broniewskiego - Żmigrodzka - most Trzebnicki - Trzebnicka - Zakładowa - Słonimskiego – Rondo Hemara - Rychtalska - Jedności Narodowej – Nowowiejska - Wyszyńskiego – Sienkiewicza - Piastowska – pl. Grunwaldzki – Skłodowskiej-Curie – nawrót na skrzyżowaniu z Reja - Skłodowskiej-Curie – Rondo Reagana (peron 2) – pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie - Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich - Bora-Komorowskiego – Zakrzowska – Bora- Komorowskiego - Irkucka – Królewska – Osiedle Sobieskiego

Linia 114

Od godziny 20:30 Bieńkowice - Ziemniaczana - Mościckiego - Brochów - Chińska - Birmańska - Mościckiego - Karwińska - Krakowska - Kościuszki – Pułaskiego – Sucha – Dworzec Autobusowy (przystanek nr 20352)

Dworzec Autobusowy (przystanek nr 21121) – Sucha – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Małachowskiego – Pułaskiego - Kościuszki - Krakowska - Karwińska - Mościckiego - Semaforowa - Centralna - Chińska - Brochów - Mościckiego - Ziemniaczana – Bieńkowice Linia 115

Od godziny 20:30 Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza) – Piastowska – Nowowiejska – Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera – Toruńska - Kwidzyńska – Działdowska – Kowalska – Mydlana - Swojczycka – Rondo Nad Czarną Wodą - Strachocińska – Wojnów (pętla)

Wojnów (pętla) – Strachocińska – Rondo Nad Czarną Wodą - Swojczycka – Mydlana – Kowalska – Działdowska – Kwidzyńska – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – Sienkiewicza – Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza)

Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego i Ronda Reagana (wyspy centralnej) pl. Grunwaldzki (peron 2) – pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Kwidzyńska – Działdowska – Kowalska – Mydlana - Swojczycka – Rondo Nad Czarną Wodą - Strachocińska – Wojnów (pętla)

Wojnów (pętla) – Strachocińska – Rondo Nad Czarną Wodą - Swojczycka – Mydlana – Kowalska – Działdowska – Kwidzyńska – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – pl. Grunwaldzki - Rondo Reagana (peron 1) – Skłodowskiej-Curie – Reja (nawrót na skrzyżowaniu ulicy Skłodowskiej-Curie i Polaka) Linia 116

Od godziny 20:30 Sołtysowice - Redycka - Sołtysowicka – Koszarowa – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Boya-Żeleńskiego – Kromera – Toruńska – most Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza)

Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza) – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera – Boya-Żeleńskiego – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Czajkowskiego - Sołtysowicka – Redycka – Sołtysowice

Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego i Ronda Reagana (wyspy centralnej) pl. Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki - most Szczytnicki - Kochanowskiego - mosty Jagiellońskie - Toruńska - Kromera - Boya-Żeleńskiego – Kasprowicza – Przybyszewskiego - Czajkowskiego – Sołtysowicka – Redycka – Sołtysowice

Sołtysowice - Redycka - Sołtysowicka – Koszarowa – Przybyszewskiego - Kasprowicza – Boya-Żeleńskiego - Toruńska - mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego – most Szczytnicki - pl. Grunwaldzki – Norwida – Skłodowskiej-Curie -

pl. Grunwaldzki - pl. Grunwaldzki Linia 118

Od godziny 20:30 Rędzin – Wędkarzy – Osobowicka – Łużycka – Bezpieczna – Obornicka – Broniewskiego – Kasprowicza – Berenta – Boya-Żeleńskiego – Toruńska – Brücknera – Krzywoustego – Kowalska – Miłoszycka – Rondo Nad Czarną Wodą - Swojczycka – mosty Chrobrego – Mickiewicza – pętla Sępolno – Mickiewicza – Monte Cassino – Dembowskiego – AWW - Olszewskiego – Bacciarellego - Bartoszowice

Bartoszowice – Bacciarellego – Olszewskiego – AWW - Dembowskiego – Monte Cassino – Mickiewicza – pętla Sępolno - Mickiewicza – mosty Chrobrego - Swojczycka – Rondo Nad Czarną Wodą – Swojczycka – Ludowa - Miłoszycka - Kowalska - Krzywoustego - Brücknera - Toruńska - Boya-Żeleńskiego - Berenta - Kasprowicza - Broniewskiego - Obornicka - Bezpieczna - Łużycka - Osobowicka - Wędkarzy – Rędzin

Linia 120

Od godziny 20:30 (Trestno) Opatowice - Opatowicka - Międzyrzecka - Na Niskich Łąkach - Kościuszki – Pułaskiego – Sucha – Dworzec Autobusowy (przystanek nr 20352)

Dworzec Autobusowy (przystanek nr 21121) – Sucha – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Małachowskiego – Pułaskiego - Kościuszki - Na Niskich Łąkach - Międzyrzecka - Opatowicka – Opatowice (Trestno)

Linia 121

Od godziny 20:30 Kiełczowska (Cmentarz) – Kiełczowska - Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza)

Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza) – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera – Toruńska – Brücknera - Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety – Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska – Kiełczowska (Cmentarz)

Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego i Ronda Reagana (wyspy centralnej) pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 2) – pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie - Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Litewska – Żmudzka – Kiełczowska – Kiełczowska (Cmentarz)

Kiełczowska (Cmentarz) – Kiełczowska – Żmudzka - Litewska – Gorlicka – ks. Stanety - Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego – most Szczytnicki - pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 1) – Skłodowskiej Curie – Reja (nawrót na skrzyżowaniu ulicy Skłodowskiej-Curie i Polaka) Linia 122

Od godziny 20:30 Dworzec Autobusowy - Sucha – Swobodna – Owsiana – Zaporoska – Grabiszyńska – pl. Legionów - Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Nabycińska – Legnicka - pl. Jana Pawła II - Legnicka - Rybacka - Zachodnia - Legnicka -

Na Ostatnim Groszu - Orlińskiego – Rondo Szomańskiego - Horbaczewskiego - Balonowa - Bystrzycka - Koszalińska – Hermanowska - Chociebuska – Gubińska – Strzegomska – Rondo Rotmistrza Pileckiego – Mińska – Rondo Chamcówny – Mińska – Muchobór Wielki (Roślinna)

Muchobór Wielki (Roślinna) – Mińska – Rondo Rotmistrza Pileckiego – Strzegomska - Gubińska - Chociebuska – Hermanowska - Koszalińska - Bystrzycka - Balonowa - Horbaczewskiego – Rondo Szomańskiego - Orlińskiego - Na Ostatnim Groszu - Legnicka – Zachodnia - Rybacka - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Podwale - Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego - Zielińskiego - Swobodna – Sucha – Joannitów – Dyrekcyjna – Gajowa - Sucha - Dworzec Autobusowy

Linia 127

Od godziny 20:30 Zwycięska – Zwycięska – Rondo św. Ojca Pio – Ołtaszyńska – Wojszycka – Wyścigowa - Ślężna – Wiśniowa - Hallera – Gajowicka – Rondo Żołnierzy Wyklętych - Zaporoska - Szpitalna – Tęczowa - pl. Orląt Lwowskich – Nabycińska - Legnicka - pl. Jana Pawła II – Legnicka - Rybacka - Zachodnia - Poznańska - Długa - Starogroblowa - Popowicka – Pilczycka – Kozanowska – Dokerska – Gwarecka - Pilczycka – Rondo Bartoszewskiego – Maślicka - Kozia

Kozia – Maślicka – Rondo Bartoszewskiego – Pilczycka – Gwarecka – Dokerska - Kozanowska - Pilczycka - Popowicka - Starogroblowa - Długa - Poznańska - Zachodnia - Rybacka - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Podwale – pl. Orląt Lwowskich - Tęczowa - Szpitalna - Zaporoska – Rondo Żołnierzy Wyklętych - Gajowicka - Hallera - Wiśniowa - Ślężna – Wyścigowa – Wojszycka – Ołtaszyńska – Rondo św. Ojca Pio - Zwycięska – Zwycięska

Linia 128

Od godziny 20:30

Zakrzów – Okulickiego – Bora-Komorowskiego – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Kromera – mosty Warszawskie – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Dmowskiego – Długa – Starogroblowa – Popowicka – Wejherowska – Legnicka – Na Ostatnim Groszu – Orlińskiego – Rondo Szomańskiego - Horbaczewskiego – Balonowa – Bystrzycka – Koszalińska – Hermanowska – Chociebuska – Rogowska – Wrocław Nowy Dwór (P+R)

Wrocław Nowy Dwór (P+R) – Rogowska – Chociebuska – Hermanowska – Koszalińska - Bystrzycka - Balonowa - Horbaczewskiego – Rondo Szomańskiego - Orlińskiego - Na Ostatnim Groszu - Legnicka - Wejherowska - Popowicka - Starogroblowa - Długa - Dmowskiego – most Mieszczański - Dubois - Drobnera – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – Nowowiejska - Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera - Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich - Bora- Komorowskiego – Zakrzowska – Bora-Komorowskiego - Okulickiego – Zakrzów

Linia 131

Od godziny 20:30 Litewska – Żmudzka – Kiełczowska – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza)

Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza) – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera – Toruńska – Brücknera - Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich - Kiełczowska – Żmudzka – Litewska Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego i Ronda Reagana (wyspy centralnej) pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 2) – pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie - Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich - Kiełczowska – Żmudzka – Litewska

Litewska – Żmudzka – Kiełczowska – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego – most Szczytnicki - pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 1) – Skłodowskiej Curie - Reja (nawrót na skrzyżowaniu ulicy Skłodowskiej-Curie i Polaka)

Linia 132

Od godziny 20:30 Kromera – Toruńska - Boya-Żeleńskiego – Berenta - Kasprowicza – Żmigrodzka – most Trzebnicki - Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich – pl. Staszica – Pomorska – mosty Pomorskie - Nowy Świat - św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II - Legnicka - pl. Strzegomski – Strzegomska – Śrubowa - Robotnicza – Strzegomska – Rondo Rotmistrza Pileckiego – Mińska – Rondo Chamcówny - Stanisławowska – Awicenny – Wiejska – Solskiego - Oporów

Oporów – Solskiego – Wiejska - Awicenny – Stanisławowska – Rondo Chamcówny - Mińska – Rondo Rotmistrza Pileckiego - Strzegomska – Robotnicza - Śrubowa - Strzegomska – pl. Strzegomski - Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois (pominięcie słupka przystankowego nr 110655, skręt z pasa ruchu w lewo w ul. Pomorską )– Pomorska – pl. Staszica – pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka – most Trzebnicki - Żmigrodzka - Kasprowicza – Berenta – Boya-Żeleńskiego - Kromera

Linia 142

Od godziny 20:30 Paprotna – Obornicka - Bezpieczna - Łużycka - Osobowicka – most Osobowicki - Reymonta – pl. Staszica – Pomorska - mosty Pomorskie - Nowy Świat - św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II - Legnicka – pl. Strzegomski - Strzegomska - Śrubowa – Robotnicza – Fabryczna – Otyńska - Strzegomska – Gubińska – Chociebuska – Rogowska – Zemska – Żernicka – Jerzmanowska – Jarnołtowska - Jarnołtów

Jarnołtów – Jarnołtowska – Jerzmanowska – Żernicka - Zemska - Rogowska – Chociebuska – Gubińska - Strzegomska – Otyńska – Fabryczna - Robotnicza - Śrubowa - Strzegomska – pl. Strzegomski - Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański - Dubois (pominięcie słupka przystankowego nr 110655, skręt z pasa ruchu w lewo w ul. Pomorską ) – Pomorska – pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka - Łużycka - Bezpieczna - Obornicka – Paprotna

Linia 143

Od godziny 20:30 Kminkowa - Waniliowa - Cynamonowa - Pełczyńska - Obornicka - Rondo Kielara - Nowaka-Jeziorańskiego - most Milenijny - Milenijna - Popowicka - Wejherowska - Legnicka - Na Ostatnim Groszu - Gądowianka - Klecińska - Grabiszyńska – Solskiego – Aleja Piastów – Racławicka – Gajowicka – Hallera – Powstańców Śląskich – pl. Powstańców Śląskich – Kamienna – Borowska – Świeradowska – Morwowa – Tarnogajska - Armii Krajowej - AWW – Most Na Wilczym Kącie – Most Olimpijski – AWW – Dembowskiego – Monte Cassino - Mickiewicza - Sępolno

Sępolno – Mickiewicza – Monte Cassino – Dembowskiego - AWW – Most Olimpijski – Most Na Wilczym Kącie – AWW – Armii Krajowej – Tarnogajska – Morwowa - Świeradowska – Borowska – Kamienna – pl. Powstańców Śląskich – Powstańców Śląskich – Racławicka – Aleja Piastów – Solskiego - Grabiszyńska – Klecińska – Gądowianka – Na Ostatnim Groszu – Legnicka – Wejherowska – Popowicka – Milenijna – most Milenijny – Nowaka-Jeziorańskiego – Rondo Kielara – Obornicka – Pełczyńska – Cynamonowa – Waniliowa - Kminkowa

Linia 144

Od godziny 20:30 Polanowice - Kamieńskiego - Żmigrodzka – most Trzebnicki - Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego - pl. Legionów - Piłsudskiego - Zielińskiego - Szczęśliwa – Rondo Żołnierzy Wyklętych - Gajowicka - Hallera - Wiśniowa - Sudecka – Wyścigowa – Wojszycka – Ołtaszyńska – Rondo św. Ojca Pio – Zwycięska - Zwycięska

Zwycięska – Zwycięska – Rondo św. Ojca Pio – Ołtaszyńska - Wojszycka – Wyścigowa - Sudecka – Wiśniowa - Hallera – Gajowicka – Rondo Żołnierzy Wyklętych – Szczęśliwa – Zielińskiego – Swobodna – Owsiana – Zaporoska – Grabiszyńska - pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Nabycińska – Legnicka - pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera - Łokietka – Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – most Trzebnicki - Żmigrodzka – Kamieńskiego – Polanowice

Linia 145

Od godziny 20:00

Iwiny (Rondo) – Buforowa – Bardzka – Świeradowska - Borowska - Peronowa –Dworzec Główny Stawowa (słupek nr 11339)

Dworzec Główny Stawowa (słupek nr 11339) – Borowska – Ślężna – Gliniana – Borowska – Świeradowska – Bardzka – Buforowa – Iwiny (Rondo) Linia 146

Ważne! Kursowanie linii 146 po godzinie 20:00 zostanie zawieszone Linia 148

Od godziny 20:30 Leśnica – Płońskiego – Trzmielowicka - Średzka – Kosmonautów – Złotnicka - Małopolska – Halicka – 11 Listopada – Jerzmanowska - Żernicka – Chociebuska - Gubińska - Strzegomska – Robotnicza – Marchijska - pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Zielińskiego – Swobodna – Dworzec Autobusowy (słupek nr 11321) – Gliniana (słupek nr 21101 Dyrekcyjna) – Borowska – Kamienna – Uniwersytet Ekonomiczny (słupek nr 11372)

Uniwersytet Ekonomiczny (słupek nr 11372) – Ślężna – Dyrekcyjna – Borowska (Przystanek Dworzec Autobusowy słupek nr 21102) – Swobodna – Owsiana – Zaporoska – Grabiszyńska – pl. Legionów - Piłsudskiego - pl. Orląt Lwowskich – Marchijska - Robotnicza – Strzegomska - Gubińska- Chociebuska – Rogowska – Zemska - Żernicka – Jerzmanowska – 11 Listopada - Halicka - Małopolska - Złotnicka - Kosmonautów – Średzka - Leśnica

Linia 149

Kursowanie linii 149 po godzinie 20:30 zostanie zawieszone:

* ostatni kurs z pętli Kuźniki o godzinie 19:17

* ostatni kurs z Placu Grunwaldzkiego o godzinie 19:55 Linia 151

Od godziny 20:30 Pawłowice (Widawska) – Widawska – Pawłowicka - Przedwiośnie - Starodębowa – Malwowa - Azaliowa - Przedwiośnie – Bora-Komorowskiego – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza)

Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza) – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera – Toruńska – Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich - Bora-Komorowskiego – Zakrzowska – Bora-Komorowskiego - Przedwiośnie – Starodębowa - Pawłowicka – Widawska – Pawłowice (Widawska) Po udrożnieniu mostu Szczytnickiego i Ronda Reagana (wyspy centralnej) pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 2) – pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie - Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich - Bora-Komorowskiego – Zakrzowska – Bora-Komorowskiego - Przedwiośnie – Starodębowa - Pawłowicka – Widawska – Pawłowice (Widawska)

Pawłowice (Widawska) – Widawska – Pawłowicka - Przedwiośnie - Starodębowa – Malwowa - Azaliowa - Przedwiośnie – Bora-Komorowskiego – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego – most Szczytnicki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 1) – Skłodowskiej Curie – Reja (nawrót na skrzyżowaniu ulicy Skłodowskiej-Curie i Polaka)

Linia 602 (kurs z zajezdni do LG)

Zajezdni Obornicka – Obornicka – Bezpieczna – Łużycka – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – mosty Pomorskie – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Kościuszki – Stawowa - Dworzec Główny (Stawowa) – Stawowa – Ślężna – Swobodna – Powstańców Śląskich - … - Biskupice Podgórne (LG Energy Solution)

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA – LINIE AGLOMERACYJNE (MIĘDZYGMINNE)

Linie 904

(kurs o godzinie 20:25 i 23:15 z Galerii Dominikańskiej oraz o godzinie 19:31 i 21:32 z Łoziny)

Kromera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – Bierutowska – Łozina

Łozina – Bierutowska – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Kromera

Linia 914

(kurs o godzinie 21:15 z Galerii Dominikańskiej oraz kurs o godzinie 20:14 i 22:34 z Pruszowic)

Pruszowice – Bierutowska – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Kromera

Kromera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – Bierutowska – Pruszowice Linia 924

(kurs o godzinie 22:15 z Galerii Dominikańskiej oraz kurs o godzinie 20:46 ze Stępina) Stępin – Bierutowska – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Kromera

Kromera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – Bierutowska – Stępin Linia 911

(kurs o godzinie 20:45, 22:25, 23:28 z pl. Grunwaldzkiego oraz 20:37 i 22:37 z Bielawy) Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza) – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera – Toruńska – Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Szewczenki – WILCZYCE – KIEŁCZÓW - PIECOWICE - BIELAWA

BIELAWA – PIECOWICE – KIEŁCZÓW - WILCZYCE – Szewczenki – Gorlicka – ks. Stanety - Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza)

Linie 921

(kurs o godzinie 21:45 z pl. Grunwaldzkiego oraz o godzinie 19:25, 21:25, 23:05 z Rakowa) Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza) – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera – Toruńska – Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Szewczenki – WILCZYCE – KIEŁCZÓW – ŚLIWICE – BRZEZIA ŁĄKA – KĄTNA – OLEŚNICZKA - RAKÓW

RAKÓW – OLEŚNICZKA - KĄTNA – BRZEZIA ŁĄKA - ŚLIWICE - KIEŁCZÓW – WILCZYCE – Szewczenki – Gorlicka – ks. Stanety - Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - Piastowska (przystanek nr 20806 przy ulicy Sienkiewicza)

NOCNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Linia 206

(kurs o 23:51 z Dworca Autobusowego zostaje przesunięty na godzinę 00:01)

Linia 240

(kurs o 23:34 z Dworca Nadodrze)

Dworzec Nadodrze - pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka - Słowiańska - Jedności Narodowej - Nowowiejska – Piastowska - Rondo Reagana (peron 1) – Skłodowskiej-Curie – Szczytnicka – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Zielińskiego – Swobodna - Sucha – Joannitów – Dyrekcyjna – Gajowa - Sucha – Dworzec Autobusowy Linia 240

(kurs o 0:06 z Dworca Autobusowego)

Dworzec Autobusowy - Sucha – Swobodna - Powstańców Śląskich - Świdnicka - Kościuszki - Piłsudskiego - pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego - Mostowa - Jagiełły - most Mieszczański - Dubois - Drobnera - Łokietka - Chrobrego - pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka - Słowiańska - Jedności Narodowej - Nowowiejska – Piastowska - Rondo Reagana (peron 1) – Skłodowskiej-Curie – Szczytnicka – Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny – Kujawska - pl. Wróblewskiego - Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – Peronowa – Borowska – Sucha – Joannitów – Dyrekcyjna – Gajowa - Sucha – Dworzec Autobusowy

Linia 241

(kurs o godzinie 23:12 z Pawłowic oraz o 22:56 z Nowego Dworu)

Pawłowice (Widawska) – Widawska – Pawłowicka - Azaliowa - Przedwiośnie – Bora- Komorowskiego – Okulickiego – Zakrzów – Okulickiego – Bora-Komorowskiego – Irkucka – Królewska – Osiedle Sobieskiego – Królewska – Irkucka – Bora-Komorowskiego - Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera - mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego – most Szczytnicki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 1) - Skłodowskiej-Curie - Szczytnicka – Wyszyńskiego – Sienkiewicza - pl. Bema – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Zielińskiego – Swobodna – Ślężna – Gliniana – Borowska – Petrusewicza - Ślężna – Dyrekcyjna – Joannitów - Sucha - Swobodna - Zielińskiego - Szczęśliwa – Rondo Żołnierzy Wyklętych - Gajowicka - Krucza - Inżynierska – Rondo Woźniaka - Aleja Pracy – Hallera - Grabiszyńska - Ostrowskiego – Krzemieniecka – Trawowa – Stanisławowska – Rondo Chamcówny - Mińska – Rondo Rotmistrza Pileckiego – Strzegomska – Rogowska – Zemska – Wrocław Nowy Dwór (P+R)

Wrocław Nowy Dwór (P+R) – Zemska – Żernicka - Chociebuska - Gubińska - Strzegomska – Rondo Rotmistrza Pileckiego - Mińska – Rondo Chamcówny - Stanisławowska – Trawowa - Krzemieniecka – Ostrowskiego - Petuniowa – Klecińska - Hallera - Aleja Pracy – Rondo Woźniaka - Inżynierska - Krucza - Gajowicka – Rondo Żołnierzy Wyklętych - Szczęśliwa - Zielińskiego - Swobodna - Sucha - Joannitów – Dyrekcyjna – Gliniana – Borowska – Petrusewicza (odjazd przesunięty z 23:40 na 23:50) – Ślężna – Dyrekcyjna – Borowska - Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat - mosty Pomorskie – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodow

