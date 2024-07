Nowy apartamentowiec we Wrocławiu. Deweloper wciśnie 17-piętrowy blok na działkę przy Powstańców Śląskich. WIZUALIZACJE

Przy ul. Powstańców Śląskich zaczęło się grodzenie terenu. Deweloper planuje postawić budynek na działce pomiędzy przystankiem Zaolziańska, a hotelem Novotel. Teraz to pas zieleni. Działka ma niespełna 1700 metrów kwadratowych, jej wymiary to około 20 na 80 metrów.

Powstańców Śląskich 7D to druga inwestycja z portfolio Archicom Collection, czyli oferty budownictwa premium wrocławskiego dewelopera. Pierwszym budynkiem były apartamenty M7 w Warszawie. Ważnym elementem ich wystroju wnętrz jest kolekcja sztuki. W stołecznej inwestycji to zdjęcia fotografa Helmuta Newtna. Co zawiśnie we Wrocławiu? To na razie jest tajemnicą.

Do dyspozycji lokatorów będą też duże tarasy. Archicom

