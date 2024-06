Mieszkania za ułamek ceny. Najnowsze nieruchomości od komorników z Wrocławia. Licytacje na lato 2024

Kiedy i na jakich zasadach licytuje się mieszkania i domy?

Postępowaniami egzekucyjnymi, które prowadzą komornicy, objęte są mieszkania będące odrębną nieruchomością, domy oraz spółdzielcze, własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego.

W takiej publicznej sprzedaży może wziąć udział każdy, kto chce kupić taką nieruchomość. Procedurę od początku do końca prowadzi komornik. Warto dodać, że do licytacji domu czy mieszkania dochodzi z reguły, gdy właściciel popadł w długi, a wierzyciel lub wierzyciele pozwą go do sądu o niespłacanie zobowiązań i zdobędą tam tytuł wykonawczy.