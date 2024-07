"Proszę wziąć, będzie dobrze". Próba przekupstwa policjanta nie popłaca. Przekonał się o tym kierowca na Dolnym Śląsku

Strzeliński patrol drogówki zatrzymał w Białobrzeziu, na drodze krajowej numer 39, kierowcę samochodu marki Man. 62-letni kierujący nie przestrzegał zasad ruchu drogowego i nie dostosował się do ograniczeń prędkości.

- Kierujący, przyjmując od policjanta do podpisu mandat karny, włożył w bloczek mandatowy 100 złotych, a następnie przekazał go funkcjonariuszowi, mówiąc "proszę to wziąć i będzie dobrze" – mówi asp. szt. Aleksandra Bezrąk z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.