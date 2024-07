Wypadek dwóch aut i utrudnienia w ruchu na ul. Żmigrodzkiej pod obwodnicą śródmiejską we Wrocławiu. Dwie osoby w szpitalu | ZDJĘCIA Jarosław Jakubczak

Zablokowany jest jeden pas ruchu. Na jezdni w kierunku centrum miasta, przed miejscem wypadku tworzy się korek. Jarosław Jakubczak / Polska Press Zobacz galerię (10 zdjęć)

We wtorek (2 lipca) późnym popołudniem na ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby trafiły do szpitala. Pod wiaduktem obwodnicy śródmiejskiej na kierowców czekają utrudnienia w ruchu.