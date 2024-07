Pożyczki, kredyty i podejrzane przelewy? Miliony Polaków ofiarami kradzieży tożsamości. Wrocławska firma wie, jak przechytrzyć oszustów

Złamanie zabezpieczenia polskich dowodów osobistych stanowi więc wyzwanie. Nasze dokumenty trudniej podrobić w porównaniu do np. francuskich.

- Do 2021 roku we Francji zabezpieczeń dowodu osobistego nie zmieniano przez ponad 30 lat. Hologramy, znaki wodne, chipy z liniami papilarnymi i elektroniczne ciągi liczb zamiast czytelnych danych osobowych brzmią tam jak scenariusz filmu science-fiction. W Polsce jest to już standard - kończy nasz rozmówca.