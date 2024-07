Szybsze pociągi i naprawy torów kolejowych na Dolnym Śląsku. Na tych trasach będą remonty

Nowe inwestycje kolejowe mają poprawić szybkość kluczowych połączeń na Dolnym Śląsku. Gdzie planowane są remonty?

- Planujemy wykonać prace na odcinku od Wrocławia przez Strzelin, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko do granicy z Czechami, które pozwolą skrócić czas przejazdu np. w relacji z Wrocławia do Międzylesia o ponad 30 minut. To będzie czas przejazdu, którego do tej pory, historycznie nigdy nie było. 130 km z Wrocławia do Międzylesia najszybsze pociągi pokonają w 90 minut. Do tej pory był to czas nie krótszy niż 2 godziny - mówił Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.