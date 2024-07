Krzysztof Rutkowski szuka chętnych na swój dolnośląski pałac. Zabytek zachwyca!

Krzysztof Rutkowski sprzedaje swój dolnośląski pałac

Pałac Krzysztofa Rutkowskiego położony jest na Dolnym Śląsku - w Szczepowie koło Głogowa. Celebryta usiłuje go sprzedać od kilku lat, bezskutecznie.

- Pałac wyceniłem na 10 milionów złotych. Niedługo przyjadę do Głogowa z pierwszymi klientami, którzy chcą go zobaczyć. Wówczas spotkam się też z waszą gazetą i powiem o tym coś więcej – mówił rok temu Krzysztof Rutkowski dziennikarzom Tygodnika Głogowskiego. Ale do spotkania nie doszło, a obiekt wciąż jest na sprzedaż.

To naprawdę onieśmielający obiekt. Sprzedawany jest nie tylko budynek, ale i okalająca go działka o powierzchni 19 hektarów. Sam pałac to około 70 pomieszczeń na trzech piętrach. W zabytkowych wnętrzach znajdziemy m.in. trzy sale bankietowe, jadalnie i liczne pokoje gościnne.