Najpiękniejsze polskie drzewo jest na Dolnym Śląsku. Buk w Dalkowie okrzyknięty Drzewem Roku 2024

Buk Serce Wzgórz Dalkowskich Drzewem Roku 2024. Zobacz to przepiękne drzewo!

Konkurs Drzewo Roku 2024 rozstrzygnięty - wygrał buk z Dolnego Śląska

Konkurs Drzewo Roku od 2011 roku organizowany jest przez organizację ekologiczną "Klub Gaja". Ma na celu promowanie postawy szacunku dla przyrody oraz jej największych i jednocześnie najbardziej dostojnych przedstawicieli - drzew.

- Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi - opisują organizatorzy.

Zwycięzca konkursu co roku reprezentuje Polskę w konkursie europejskim "Tree of the Year". W poprzedniej edycji Europejskim Drzewem Roku został buk "Serce Ogrodu" w Arboretum Wojsławice.