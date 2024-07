Zabójstwo policjantów we Wrocławiu. Maksymilian F. wysłany na obserwację psychiatryczną. Śledztwo jest w toku

Jak przekazała w rozmowie z dziennikarzami "Gazety Wrocławskiej" przedstawicielka działu prasowego Prokuratury Krajowej w Warszawie, obserwacja może zostać wydłużona nawet do ośmiu tygodni. Oznacza to, że okres tymczasowego aresztowania podejrzanego będzie dłuższy.

Zobacz film z zatrzymania Maksymiliana F.

Zabójstwo dwóch policjantów we Wrocławiu

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy 1 grudnia około godziny 22.30 przy byłym szpitalu na ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Policjanci przewozili Maksymiliana F. do komisariatu Wrocław-Krzyki. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za oszustwa, jakich dopuszczał się na popularnej platformie sprzedażowej. Za te przestępstwa czekało go wtedy 6 miesięcy więzienia. W aucie, podczas transportu, Maksymilian F. strzelił do policjantów. Ich życia nie udało się uratować.