Industrialna perła urbexu pod Wrocławiem. Mroczne podziemia i walący się komin robią piorunujące wrażenie. Zobaczcie zdjęcia

Upadły dziś browar dawnej firmy Gorkauer Societats Brauerei w Sobótce (niem. Zobten) działał w tym miejscu do 1997 roku. Pod koniec, piwo "Sobótka Górka" produkowały już Zakłady Piwowarskie Piast z Wrocławia.

Bawarskie piwo z Dolnego Śląska

Wszystko zaczęło się od niewielkiego zakładu Ernsta von Lüttwitza. Baron rozpoczął tym samym produkcję piwa w Sobótce. Ale to dopiero jego syn Wilhelm, 40 lat później założył spółkę o nazwie Gorkauer Societats Brauerei A.G. i rozbudował browar. Jego ruiny można oglądać do dziś. Kompleks wpisany jest do rejestru zabytków.

Do produkcji używano wody płynącej pod miejscowością Chałków. Zakład szybko się rozwijał, a właściciele wyposażyli go w nowoczesny sprzęt, przez co piwo lało się tu hektolitrami.