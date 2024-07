Z Wrocławia zniknęła prawie połowa taksówkarzy. To efekt nowych przepisów. Ceny za przewozy wzrosną?

855 licencji taksówkarskich do kosza. Nowe przepisy są bezlitosne

1 lipca 2024 r. w całej Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy z ustawy o transporcie drogowym. Właśnie tego dnia ważność straciło 855 niezweryfikowanych licencji taksówkarskich. Przy czym, warto pamiętać, że przedsiębiorca to nie to samo co kierowca, bo czasem przedsiębiorca to firma zatrudniająca kilku kilkunastu lub kilkudziesięciu kierowców.

- Część z licencji należała do przedsiębiorców, którzy od dawna nie byli taksówkarzami, ale w tym gronie są także przedsiębiorcy, którzy nie poddali się weryfikacji w wyznaczonym ustawowo terminie, czyli do 31 marca - mówi Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jedną z kluczowych przyczyn zmiany prawa były przypadki molestowań wobec kobiet, które korzystały z taksówek.