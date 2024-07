Lato w przedwojennym Wrocławiu. Tak sto lat temu spędzali wakacje mieszkańcy Wrocławia. Zobaczcie unikatowe zdjęcia!

Latem szukamy atrakcyjnych miejsc w Polsce i na świecie, aby wyjechać na urlop, zwiedzać, odpoczywać. Ale wakacje nie trwają wiecznie - resztę lata spędzamy w mieście. Wrocław ma wiele ciekawych miejsc i atrakcji do zaoferowania. Zarówno dziś jak i 100 lat temu było to niezwykle atrakcyjne miejsce do życia.

Wrocław w latach 20-30. XX wieku był jednym z największych i najważniejszych miast ówczesnych Niemiec - wielokulturowe, z bogatą historią, pełne kin, teatrów, nowoczesnych i najmodniejszych w skali kraju domów handlowych, wśród których prym wiodła Renoma. Było to także miasto z bogatą ofertą gastronomiczną, mnóstwem restauracji i kawiarni.

To właśnie 100 lat temu we Wrocławiu powstały znane do dziś parki. Największe z nich to: Wschodni, Południowy i Szczytnicki, w których często przygrywały miejskie orkiestry. Mieszkańcy chętnie spędzali tam wolne, letnie popołudnia.