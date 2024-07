Zakład Karny we Wrocławiu od wewnątrz. Tak żyją osadzeni i strażnicy więzienni. Mamy zdjęcia. Nie chcielibyście tu trafić!

Zakład Karny we Wrocławiu - tu każdy dzień wygląda podobnie

Obraz więzienia kojarzony z filmów odbiega nieco od rzeczywistości. Wielu ludzi błędnie sądzi, że toczy się tam ciągła walka między więźniami i strażnikami. Więzienia w rzeczywistości to, w pewnym sensie, małe miasta oparte na współpracy. Życie w zakładzie karnym toczy się własnym rytmem: skazani rozpoczynają dzień apelem i tak samo go kończą. W ciągu dnia zajmują się wydawaniem posiłków, mają czas na spacery, telefony i widzenia.

Osadzeni w zakładzie karnym uczą się i pracują

Osadzeni mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe, czy uzupełnić wykształcenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego na terenie zakładu. Dostępne kierunki to m.in. informatyk, grafik, elektryk, murarz-tynkarz czy monter zabudowy.

Osadzeni zarabiają też własne pieniądze , które są odkładane na specjalnie utworzone przez zakład konta bankowe. Środki te otrzymają po skończeniu odsiadki. Każdy osadzony ma prawo do 3 zakupów (wypisek) w miesiącu, czyli zakupów w więziennym sklepie. Skazanemu przysługuje również prawo do otrzymywania paczek.

Więźniowie są zobowiązani nie tylko do prac społecznych, ale także tych na rzecz zakładu. Taka praca, może obejmować:

Życie w zakładzie karnym - jak jest naprawdę?

Typowa cela mieszkalna mieści zazwyczaj kilka osób . Znajdują się w niej: piętrowe łóżka, meble i toaleta. Za zgodą administracji skazani mogą również posiadać w celach prywatne przedmioty. Okresowo strażnicy przeprowadzają kontrole - grzałki, maszynki do tatuażu z napędów DVD, prowizoryczne ostrza, przyrządy do ćwiczeń czy wszelkiego rodzaju skrytki są wtedy rekwirowane.

- Mamy bardzo dobrze funkcjonujący Dział Służby Zdrowia. Osadzeni posiadają prawo do odpowiednich świadczeń medycznych ze względu na konieczność zachowania zdrowia bez różnicy na charakter schorzeń - mówi Paweł, pracownik Działu Służby Zdrowia.

Więzienne "dziary" - skąd się biorą?

Tatuowanie w Zakładach Karnych jest nielegalne, i choć takie sytuacje są dość rzadkie wciąż się zdarzają. Skazani, nie mając dostępu do sterylnych narzędzi, często wykorzystują tusz z długopisów, czy nawet zwęgloną gumę z klapek więziennych , co zdecydowanie stanowi zagrożenie dla ich zdrowia.

Kto może pracować w więzieniu?

Obecnie w Zakładzie Karnym numer 1 we Wrocławiu prowadzone są rekrutacje na stanowiska strażnika działu ochrony oraz pielęgniarki i ratownika medycznego. Sprawdź szczegóły w filmie:

Funkcjonariusze służby więziennej mogą liczyć na starcie na wynagrodzenie w wysokości co najmniej 5272 zł netto dla osób poniżej 26. roku życia i 4907 zł netto dla osób powyżej 26. roku życia.

- Zdarza się, że funkcjonariusze słyszą mało przychylne opinie na temat swojej pracy. Może to wynikać z faktu, że ich działania nie są widoczne dla społeczeństwa. Niewiele osób zastanawia się nad losem przestępcy, którego zatrzymała policja, a który w efekcie trafił do Zakładu Karnego - mówi kapral Aleksandra Gierz, starszy referent działu kwatermistrzowskiego.

Nie każdy może zostać strażnikiem więziennym

- To zazwyczaj błahe sprawy, osadzony może próbować wymusić doprowadzenie poza kolejnością, czy zabiegać o przekazanie określonych przedmiotów innemu osadzonemu. Jeżeli oddziałowy raz przymknie na to oko, osadzony to wykorzysta, będzie próbował ponownie - wyjaśnia ppor. Paweł Cyrulik.

Większość osób izolowanych po pewnym czasie akceptuje warunki, w jakich muszą żyć. Problematyczni są młodociani przestępcy, którzy trafiają do zakładu karnego po raz pierwszy. Często nie chcą zaakceptować zasad i próbują zdobyć pozycję. Drugą grupą są skazane kobiety, którymi kierują emocje, co prowadzi do konfliktów między nimi.

