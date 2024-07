Ruszyła sprzedaż biletów na mecz Śląska Wrocław z Riga FC w el. Ligi Konferencji UEFA

(stan na 2 lipca) plasuje się na drugim miejscu w tabeli, ze stratą 5 punktów do lidera oraz przewagą sześciu oczek nad drużyną zamykającą podium. Trenerem zespołu z Rygi jest 51-letni Fin Simo Valakari, były reprezentant Finlandii oraz piłkarz takich klubów jak szkocie Motherwell FC, angielskie Derby County czy amerykańskiego Dallas FC. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w Rydze (25 lipca), a rewanż odbędzie się 1 sierpnia we Wrocławiu.

Klub ze stolicy trzykrotnie zdobywał mistrzostwo (2018, 2019, 2020) i dwa razy wznosił krajowy puchar (2018 i 2023). Od 2018 roku za każdym razem występuje w eliminacjach europejskich pucharów. Co ważne, liga na Łotwie gra systemem wiosna-jesień, więc rywal Śląska jest już w trakcie rozgrywek. Obecnie

Od wczoraj kibice WKS-u mogą kupować bilety na to spotkanie, choć jeszcze nie wszyscy, gdyż pierwszeństwo mają karnetowicze. Ceny biletów wahają się od 10 (uczniowski) do 70 zł. Od 8 lipca ruszy otwarta sprzedaż i wówczas już każdy fan Śląska będzie mógł kupić wejściówkę. Warto jednak rozważyć zakup karnetu, które cały czas są w sprzedaży: po pierwsze jest to duża oszczędność, po drugie ma się pierwszeństwo przy zakupie biletów na spotkania w europejskich pucharach, choć przywilejów dla karnetowiczów jest znacznie więcej.

Trwa także sprzedaż wejściówek na spotkanie z Lechią Gdańsk w 1. kolejce PKO Ekstraklasy w sezonie 2024/25. Ten mecz rozegrany zostanie w piątek 19 lipca o godz. 20:30 na Tarczyński Arena Wrocław. Jeszcze wcześniej podopieczni Jacka Magiery rozegrają sparingi z zespołami z Czech: Slavią Praga (3 lipca, tuż przed powrotem z Austrii), z zaprzyjaźnionym klubem Slezský FC Opava (6 lipca w Opawie) oraz FK Mladą Boleslav (13 lipca).

To ostatnie spotkanie ma zostać rozegrane na stadionie przy ul. Oporowskiej i najprawdopodobniej będzie otwarte dla kibiców, lecz nie jest to jeszcze w 100 proc. potwierdzona informacja.